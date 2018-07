Italijanski policisti po namigu zasegli ukradeni sliki Rubensa in Renoirja

Sliki sta vredni več milijonov evrov

21. julij 2018 ob 13:53

Monza - MMC RTV SLO, STA

Policisti so na severu Italije odkrili dragoceni umetnini Rubensa in Renoirja, ki ju je lani aprila v Monzi lastnikoma dveh galerij ukradel lažni rabin z diplomatsko imuniteto.

Gre za sliko Sveta družina, ki jo je naslikal belgijski baročni umetnik Peter Paul Rubens (1577-1640) in sliko Deklice na travi, ki jo je ustvaril francoski impresionistični slikar Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Vredni sta več milijonov evrov.

Zaradi sodelovanja v kraji je po pisanju hrvaške tiskovne agencije (Hine) osumljenih osem oseb, med katerimi so štirje Italijani in eden Hrvat, ki so jih pridržali minuli mesec. V operaciji naj bi jim pomagal tudi avstrijski voznik.

Eden od njih - po pisanju medijev je to 44-letni Nenad Jovanović - se je predstavljal kot izraelski rabin z diplomatskim potnim listom na ime Samuel Abraham Lewy Graham. Lastnikoma galerij je za sliki ponudil 26 milijonov evrov, nato pa ju pretental in okradel. Tatvina se je zgodila 20. aprila 2017 v najeti pisarni v Monzi nad albanskim veleposlaništvom.

Kot navajajo italijanski mediji, je posebna enota policistov za zaščito kulturne dediščine potem, ko je dobila namig, kje bi se lahko nahajali, sliki odkrila v nekem skladišču v pokrajini Torino. Našla jih je po 17-mesečni preiskavi.

Recuperati dai @_Carabinieri_ del Nucleo TPC di #Monza un #Rubens e un #Renoir, rubati nel 2017. @BonisoliAlberto: "Grazie all'Arma per la costante e preziosa attività investigativa in difesa dei nostri beni culturali che devono sempre rimanere patrimonio comune" pic.twitter.com/vhgesYtrIl — MiBAC (@_MiBAC) 20 July 2018

G. K.