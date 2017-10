Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Preprosta delavska knjižica je trojezična. Zapisana je v hrvaščini, italijanščini in nemščini. Foto: Iz arhiva A. Mraka Dodaj v

Iz zasebnih arhivov: Delavska knjižica z začetka 20. stoletja

Iz arhiva Andreja Mraka

15. oktober 2017 ob 08:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tokrat v rubriki Zakladi zasebnih arhivov predstavljamo delavsko knjižico, ki nam pove, kod vse je delo vodilo Antona Vertlja.

Osemdeset strani debelo knjižico so natisnili na Dunaju, mladeniču iz Trente pa je služila od leta 1907 do 1918, ko je tolminsko zasedla Italija, kar je verjetno pomenilo tudi drugačno življenje in prav takšen dokument.

Andrej Mrak