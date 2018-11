Je že res, da je na posnetku adolescent Van Gogh, vendar ni Vincent

Na fotografiji je štiri leta mlajši Theo

30. november 2018 ob 12:59

Amsterdam - MMC RTV SLO

Mnoga leta se je predpostavljalo, da je na fotografiji, ki je nastala okoli leta 1866, ujet Vincent van Gogh, vendar se je zdaj izkazalo, da se je objektivu nastavil njegov brat Theo.

Amsterdamski Van Goghov muzej je v četrtek objavil, da je na fotografiji, za katero je mnoga leta veljalo, da je na njej ujet mladi Vincent van Gogh, pravzaprav njegov mlajši brat Theo, ki je bil trgovec z umetninami in je svojega brata ves čas tudi podpiral – ne zgolj finančno, temveč tudi emocionalno.

Zdaj imamo zgolj eno fotografijo Vincenta

Novici daje dodatno težo dejstvo, da se je s tem skupno število znanih fotografij tega slavnega slikarja prepolovilo in tako je po novem namesto dveh znana zgolj ena. Ta, zdaj edina znana fotografija Vincenta Van Gogha, je bila posneta, ko mu je bilo 19 let in jo hranijo v zbirki muzeja v Amsterdamu.

Direktor Van Goghovega muzeja Axel Rueger je v izjavi za javnost zapisal: "To odkritje pomeni, da smo se znebili iluzije, ob tem pa pridobili Theov portret." Dodal je še, da so se vrnili v stanje pred letom 1957, ko je prišlo do napačne identifikacije fotografije, in tako imamo spet zgolj "en fotografski portret mladega, 19-letnega Vincenta Van Gogha".

Kakšna je torej zgodovina te fotografije? Nastala naj bi okoli leta 1866, širša javnost pa je nanjo postala pozorna leta 1957 z raziskavo Marka Eda Tralbauta, po kateri se je nato skozi leta pojavljala v desetinah objav, kjer je bilo navedeno, da je na njej upodobljen Vincent v cvetu adolescence.

Dvomi so se pojavili že prej

Šele leta 2014 so v eni izmed nizozemskih televizijskih oddaj pod vprašaj postavili identiteto rdečelasega mladeniča na fotografiji, kar je strokovno osebje Van Goghovega muzeja spodbudilo k zagonu natančnejše preučitve tega črno-belega posnetka.

Že pred časom se je raziskavi fotografije posvetil Yves Vasseur, belgijski strokovnjak za Van Gogha. Po njegovih ugotovitvah se je fotograf Balduin Schwarz šele leta 1870 vselil v svoj bruseljski studio, torej štiri leta po tem, ko je bila fotografija posneta. To pa pomeni, da je bil Vincent takrat že kar nekaj let starejši od fanta, ujetega na tem posnetku.

Je pa znano, da je Theo živel v Bruslju leta 1873 in da je naročil svojo portretno fotografijo, ko mu je bilo 15 let. In kot je dejal Vasseur: "Odločil sem se, da bom podkrepil svoje dvome o identificiranju te fotografije z Van Goghovim muzejem, čemur je sledila odločitev za sodelovanje pri reševanju te 'krize identitete."

Nežnejše poteze in svetlejše oči

Iz muzeja so zdaj sporočili, da je forenzična preiskava na amsterdamski univerzi "potrdila veliko verjetnost, da je fant na fotografiji 15-letni Theo Van Gogh, in ne Vincent". Zmedo okoli identitete upodobljenega mladeniča je precej lahko razumeti, saj sta bila med drugim oba rdečkastih las, blede polti in modrih oči. Vendar je imel štiri leta mlajši Theo nežnejše poteze in svetlejše oči.

"Ko sem slišal, da je to najverjetneje slika mojega pradeda Thea – in ne Vincenta – sem bil presenečen, vendar sem vesel, da je ta skrivnost zdaj razrešena," pa je dejal Willem van Gogh, Thejev pravnuk in svetovalec odbora Van Goghovega muzeja.

Znano je, da Vincent kljub svoji veliki ljubezni do slikarije nikakor ni maral biti predmet upodabljanja v smislu, da bi stal pred objektivom. Sam je sicer ustvaril več slikarskih avtoportretov, vendar so bili ti predvsem posledica dejstva, da si ni mogel privoščiti plačila modelom. Vincent je pri starosti 37 let storil samomor, Theo, ki je enega od svojih otrok poimenoval Vincent Willem, pa je umrl zgolj pol leta za njim.

P. G.