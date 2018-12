Mariborski umetnostni sejem bo potekal do sobote v razstavišču artKIT. Foto: MUS Letos bodo gostili španskega strokovnjaka na področju umetniškega trga, Paca Barragána. Foto: MUS Dodaj v

Kaj prinaša sveža likovna produkcija? Umetniki se četrtič predstavljajo na sejmu v Mariboru.

Letos z izkušnjami iz Španije

11. december 2018 ob 19:56

Maribor - MMC RTV SLO, STA

"Ključnega pomena za uveljavitev sodobne umetnosti je predvsem prepoznavnost in prisotnost avtorjev na umetnostnem trgu, še posebej domačem, ki je še v razvoju," poudarja Nina Jeza, umetniška vodja in organizatorka 4. mednarodnega prodajno-promocijskega sejma vizualnih umetniških del Mariborskega umetnostnega sejma (MUS), ki v štajersko prestolnico vabi do sobote.

Gost letošnjega sejma je španski strokovnjak na področju umetniškega trga Paco Barragán. Sejem MUS so zasnovali v želji, da bi promovirali domače in tuje umetnike, ter nacionalnega uveljavljanja sodobnih slovenskih in tudi mednarodnih vizualnih umetnosti.

Poleg znanih mariborskih galeristov Žula, M-ART galerija in Galerija Hest se pridružujeta še ljubljanski galeriji Antikvitete Novak in SLOART – galerija in dražbena hiša, ki deluje na trgu že več kot deset let ter povezuje avtorje, zbiratelje, galerije, muzeje, izobraževalne ustanove in druge institucije ter kupce, zbiralce in ljubitelje umetnosti.

V četrtek in petek bodo zajtrku z umetniki in galeristi sledila predavanja Paca Barragána, ki deluje kot likovni kritik, kurator in pisec, vodja vizualnih umetnosti Matucane 100 v Santiagu de Čile med letoma 2015 in 2017 ter kandidat za doktorat na univerzi v Salamanki (USAL).

Že tradicionalna dražba umetnin

V soboto ob 18.00 bo v razstavišču artKIT na Glavnem trgu potekala dražba umetnin, ki jo bo tudi letos vodil likovni kritik Brane Kovič.

Na sejmu med drugim sodelujejo Bogdan Čobal, Metka Kavčič, Anka Krašna, Ludvik Pandur, Ana Pečar, Gregor Pratneker, Arjan Pregelj, Gregor Purgaj, Oto Rimele, Branimir Ritonja, Viktor Šest, Lučka Šparovec in Jože Šubic.



Sejem podpirajo Mestna občina Maribor, Zavod Naključje 7, KID KIBLA, Artists&Poor's, Studio Legen, galerist Peter Žula, Galerija Hest in SLOART.

M. K.