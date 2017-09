Kako stvari ustvarjajo ljudi ali kolikšna je teža materialne kulture

Dvodnevni mednarodni simpozij o materialni kulturi

27. september 2017 ob 16:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Šele v zadnjih desetletjih je s spoznanjem, da ne velja le, da ljudje ustvarjajo stvari, ampak da prav tako tudi stvari oblikujejo ljudi, materialna kultura stopila v središče družboslovnega in humanističnega zanimanja.

Z namenom odpiranja razprave in izmenjave spoznanj, povezanih z raziskovanjem materialne kulture, prirejata Filozofska fakulteta ter Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) dvodnevni mednarodni simpozij z naslovom Kako stvari ustvarjajo ljudi.

Kako se uresničujemo prek družbenih omrežij

Predavanje osrednjega gosta simpozija, britanskega antropologa in profesorja na University College v Londonu Daniela Millerja, na temo, zakaj objavljamo na družbenih omrežjih, je odprlo mednarodno konferenco. Miller velja za enega izmed utemeljiteljev sodobnega raziskovanja materialne kulture in je avtor vrste knjig, med katerimi je najbolj odmevna Uteha stvari. Miller ima za sabo desetletija izjemno inovativnega etnološkega raziskovanja sodobnih oblik materialne kulture in njenega družbenega učinkovanja, s čimer je zaslovel tudi onkraj meja svoje discipline.

Pred kratkim sta izšla prevoda njegovih del v slovenskem jeziku - Materialna kultura ter Potrošnja in njene posledice. Za oba je poskrbela Polona Petek, izšla pa sta pri Založbi Studia Humanitatis. Iz Atrija ZRC se dogajanje preselilo v knjigarno Azil, kjer so organizirali pogovor z avtorjem ob slovenski izdaji njegovih knjig.

Popoldansko dogajanje prvega dne simpozija je namenjeno predstavitvi referatov po sklopih, in sicer na temo telo in čutila ter dediščina in spomin.

Predmeti kot konstitutivni del družbe

Drugi dan simpozija bo prinesel dve predstaviti o tehnologiji in komunikaciji ter o transnacionalizmu in migraciji, sporočajo organizatorji. Martin Pogačar, raziskovalec z Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, bo govoril o gramofonih in vinilnih ploščah ter zvoku in spominih. O nevidnem življenju smeti bosta predavala Dan Podjed z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Katarina Polajnar Horvat z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.

O kranjski klobasi in njeni vlogi zastavonoše slovenskega nacionalizma bo predaval Jernej Mlekuž z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, čigar knjiga na to temo je izšla nedavno pri Beletrini. O prepletenosti mlečnega pripravka in plenic v optiki kitajskih migracij pa bo govorila Martina Bofulin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, kar bo tudi zaključno predavanje te znanstvene konference.

P. G.