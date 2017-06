Množica nacističnih predmetov odkrita v Argentini

Stvaritve, skrite za dvojno steno hiše v prestolnici

20. junij 2017 ob 16:42

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Argentinska zvezna policija je v eni izmed hiš v glavnem mestu Buenos Aires odkrila 75 predmetov, ki izvirajo iz nacistične Nemčije, poleg teh pa še nekaj antičnih umetnin z različnih koncev sveta.

Med odkritimi predmeti sta med drugim relief in doprsni kip Adolfa Hitlerja, nato pa še vse od kovinskega nemškega orla do otroške ustne harmonike. Med kosi, ki najnazorneje razkrivajo temačnost nacističnih idej, je psevdomedicinski instrument za merjenje dimenzij človeških glav, namenjen evgeničnemu raziskovanju. Predmeti so se nahajali v veliki škatli, okrašeni z nacističnimi simboli, ki je bila shranjena za skrivno, dvojno steno.

Lastništva še ni mogoče določiti

Za zdaj še ni mogoče določiti, kako in kdaj so ti, nacizem poveličevalni predmeti pristali tam. "Naše prve preiskave kažejo, da gre za izvirnike," je po navedbah tujih medijev dejala argentinska ministrica za obrambo Patricia Bullrich. Poleg predmetov so bile v škatli skrite tudi fotografije, ki so nastale v 30. in 40. letih minulega stoletja, na katerih so tudi posamezniki, ki naj bi uporabljali te predmete, vendar ostaja nejasno, kdo so pravzaprav bili. Na eni izmed fotografij se je znašel tudi Hitler. Poleg predmetov in fotografij pa so v skrivališču odkrili še nekaj antičnih umetnin iz Kitajske, Egipta in Japonske.

Utečena pot iz nacistične nemčije v Južno Ameriko

Argentinski preiskovalci predpostavljajo, da so predmete, ki poveličujejo nemški nacionalsocialistični režim, na južnoameriška tla prinesli nacisti sami, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Znano je, da se je takoj po padcu režima v Argentino - in tudi v Čile, Brazilijo, Peru ter Paragvaj - zateklo med drugim mnogo SS-ovskih veljakov, pripadnikov nacističnega propagandnega aparata in zdravnikov iz koncentracijskih taborišč.

Med slednjimi je zagotovo najbolj razvpit Joseph Mengele iz taborišča v Auschwitzu, sicer pa so v Južni Ameriki odkrili na primer še komandanta taborišč Sobibor in Treblinka Franza Stangla, nato "Arhitekta holokavsta" Adolfa Eichmanna, ki je skrbel za logistiko t.i. dokončne rešitve, se pravi za množično deportiranje Judov v koncentracijska taborišča, ter SS-ovca Klausa Barbieja, ki se je v zgodovino zapisal kot "Klavec iz Lyona".

Zgodovinski viri sicer navajajo različne številke, vendar naj bi na južnoameriška tla pobegnilo med 180 in 300 nacistov, kar jim je uspelo tudi s pomočjo katoliških duhovnikov, Vatikana, italijanskega Rdečega križa ter ameriškega protiobveščevalnega telesa (Counter Intelligence Corpse - CIC), ki je delovalo med drugo svetovno vojno in v prvih letih hladne vojne.

Predmete, ki ji je odkrila Argentinska zvezna policija (PFA), so predstavili na novinarski konferenci na sedežu Delegacije združenj judovskih skupnosti v Argentini (DAIA) v Buenos Airesu. Foto: EPA.

P. G.