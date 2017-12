Muzej ne bo umaknil "provokativne" slike mladoletnega dekleta

Balthus velja za provokativnega umetnika

7. december 2017 ob 20:31

New York - MMC RTV SLO

Newyorški metropolitanski muzej umetnosti ne bo ugodil zahtevam, naj iz svoje stalne zbirke odstranijo platno, ki ga je leta 1938 naslikal poljsko-francoski umetnik Balthus. Nekaterim podpisnikom peticije za umik se namreč zdi, da je trinajstletnica za portret zavzela preveč "sugestivno" držo.

Na portretu Zasanjana Thérèse (Thérèse rêvant) je Balthus upodobil sedeče dekle, ki se naslanja nazaj; ker ima nogo oprto na stol, lahko vidimo njeno spodnje perilo. Danes že pokojni poljsko-francoski umetnik, ki se je rodil kot Balthasar Klossowski, je bil tudi sicer znan po slikah predpubertetnih deklet, ki so včasih v sebi nosile erotičen naboj.

Spletna peticija, ki je v manj kot enem tednu zbrala deset tisoč podpisov, je muzej pozvala, naj "še enkrat" razmislijo, ali je Zasanjano Thérèse res pametno razstavljati v trenutnem ozračju spolnih napadov in nadlegovanja.

"Glede na trenutno ozračje v zvezi s spolnimi napadi in obtožbami, ki vsak dan prihajajo v javnost, Metropolitanski muzej z razstavljanjem te slike romantizira vojerizem in popredmetenje otrok," navaja peticija. Njena avtorica Mia Merrill v nadaljevanju predlaga še, da bi sporno sliko zamenjali s kakim delom ženske avtorice iz istega zgodovinskega obdobja.

Merrillova ne poziva, naj se Balthusovo delo "cenzurira, uniči ali za vedno skrije"; rada bi le, da ga bodisi umaknjeo iz stalne razstave ali pa mu dodajo izvesek, ki bi opisal umetnikov kontroverzni sloves. Isti muzej je denimo leta 2013 Balthusovo retrospektivno razstavo opremil z opozorilom, da bodo dela "za nekatere obiskovalce morda moteča".

V muzeju so sklenili, da bo slika ostala, kjer je, češ da ponuja izvrstno iztočnico za razmislek o sodobni družbi, kot je v izjavo za javnost zapisal predstavnik ustanove Ken Weine. "Taki trenutki ponujajo priložnost za pogovor. Vizualna umetnost je eno od najbolj učinkovitih sredstev za refleksijo o preteklosti in hkrati spodbudo za razvoj družbe prek razprav in spoštovanja umetniške svobode."

Thérèse Blanchard je v času nastanka te slike štela 12 ali 13 let; njena družina je živela v neposredni Balthusovi soseščini v Parizu. Med letoma 1936 in 1939 jo je umetnik upodobil na enajstih slikah, včasih samo, drugič z mačko ali bratom Hubertom.

Pred tremi leti muzej v Essnu odpovedal načrtovano razstavo Balthusovih del, katere del so bile tudi gole fotografije mladoletnega dekleta; sklicevali so se na "pravne posledice".

