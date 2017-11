Nagrada piranesi za kapelo Salgenreute v Krumbachu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zmagovalna rešitev je skupek arhitekture, uspešnega sodelovanja z lokalnim obrtništvom in razumevanja lesa kot materiala. Celota stremi k popolnosti oblike in prostora, pri tem pa ne zanemari konceptualnega vidika duhovnosti, narave, svetlobe, so o nagrajeni kapeli Salgenreute v Krumbachu v Avstriji, zapisali žirantje. Foto: PIDA Nagrajenci prejmejo stekleno skulpturo piranesi, ki jo je zasnovala študentska arhitekture Ajda Racman. Foto: PIDA Med številnimi predavatelji Piranskih dnevov arhitekture je tudi norveški arhitekt Sami Rintala, ki je tudi predsednik žirije. Foto: Pasi Aalto/PIDA Aires Mateus se na srečanju predstavlja z dvema muzejema v Švici, in sicer Muzeju fotografije (L’Elysée) in Muzeju oblikovanja in sodobnih uporabnih umetnosti (MUDAC). Foto: PIDA Sorodne novice Prenova Plečnikove hiše arhitektom prinesla nagrado piranesi Dodaj v

18. november 2017 ob 11:40,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 11:55

Piran - MMC RTV SLO, STA

Piranski dnevi arhitekture (PIDA) se v jubilejnem letu posvečajo temi časa, kot enega bistvenih gradnikov arhitekture. Dogodek se odvija danes v Piranu, sklenil pa se bo s podelitvijo mednarodnih arhitekturnih nagrad piranesi. Žirijo je najbolj prepričala kapela Salgenreute v Krumbachu v Avstriji, ki jo je zasnoval Bernardo Bader Architekten.

"Zdi se, da objekt obdajata posebna atmosfera in tišina. Zmagovalna rešitev je skupek arhitekture, uspešnega sodelovanja z lokalnim obrtništvom in razumevanja lesa kot materiala. Celota stremi k popolnosti oblike in prostora, pri tem pa ne zanemari konceptualnega vidika duhovnosti, narave, svetlobe," preberemo v utemeljitvi.

Mednarodno priznanje piranesi podeljujejo Novi družabni hiši v Caltronu (Italija) arhitektov Mirko Franzoso Architects. Žirijo je prepričala izpostavljena lesena struktura ter odnos med tlorisno ureditvijo in fasadno kompozicijo objekta. Kot so zapisali, je "projekt skladen s krajino, v katero je umeščen. Je primer uspešne uporabe lesa v sodobni arhitekturi".

Mednarodno priznanje prejme tudi Vrtec Niederolang v Olangu (Italija) arhitektov Feld72 Architekten. Žirijo je ponovno prepričalo merilo objekta v odnosu do okolice. "Stavba nudi varno zatočišče otrokom. Zunanji prostor uspešno uporabi kot podaljšek arhitekture," so zapisali v utemeljtivi. Študentsko priznanje pranesi so namenili projektu Floating Pool Parasite - Reka (Hrvaška), pri katerem so moči združili študenti Robert Barbir, Nika Bralić, Ivana Brzović in Ivan Bulijan (mentorji prof. Mateo Biluš, doc. Vedran Duplančić in doc. Zorana Protić, Fakulteta za arhitekturo, Zagreb).

O nagrajencih je presojala mednarodna žirija v sestavi Sami Rintala (predsednik), Emilio Caravatti, Hans Gangoly, Irene Kristiner, Jaume Mayol, Irene Perez, Robert Potokar, Branko Silađin in Manuel Aires Mateus.

Nagrajenci bodo letos prejeli novo skulpturo za nagrado piranesi, ki jo je zasnovala študentska arhitekture Ajda Racman,izdelali pa so jo v Steklarni Rogaška. Vsak nagrajenec pa od pokrovitelja podjetja Rex Kralj prejme tudi produkt najbolj znanega slovenskega oblikovalca Nika Kralja.

Na razstavo piranesi 2017 je prispelo 59 projektov - 35 projektov so izbrali nacionalni selektorji osmih evropskih držav, 24 študentskih projektov so izbrali selektorji z dvanajstih evropskih arhitekturnih fakultet.

Ali je čas še vedno merilo arhitekture?

Naslovna tema konference je Čas v arhitekturo: 35 let PDA, ki so jo organizatorji izbrali tudi zato, ker piranska srečanja arhitektov že 35 let kljubujejo času, v njihovo vsebino pa je bil na nek način vgrajen tudi čas.

Arhitektura se vedno dogaja v času, tisti objekti, ki ga najbolj lovijo, pa ga pogosto tudi najhitreje zamujajo. Nekaj od osrednjih vprašanj, na katerega bodo na srečanju iskali odgovore, so ta ali je čas še vedno merilo arhitekture, ali čas odloča o tem, kaj je resnično arhitektura, če je poslanstvo arhitekture v njeni hitri reakciji na čas ter kaj pravzaprav določa arhitekturni čas.

Program konference prinaša devet predavanj, na katerih bodo spregovorili Branko Silađin (Hrvaška), Robert Potokar (Slovenija), Jaume Mayol in Irene Pérez (Španija), Hans Gangoly in Irene Kristiner (Avstrija), Emilio Caravatti (Italija), Sami Rintala (Norveška), Manuel Aires Mateus (Portugalska), Aleš Kacin (Slovenija) in iz ljubljanske Fakultete za arhitekturo še Eva Pavlič in Marin Berović.

Nagrada za najboljše stvaritve zadnjih dveh let

V sklopu srečanja bodo podelili tudi nagrade Piranesi za najboljše arhitekturne realizacije, nastale v zadnjih dveh letih na območju centralne Evrope. V razpisu sodelujejo arhitekti iz Avstrije, Češke, Grčije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Slovaške in Slovenije.

V Galeriji Herman Pečarič spremljajo osrednje dogajanje z razstavo Aires Mateus - Dva muzeja v Lozani, o letošnjem nagrajencem pa se posveča razstavišče Monfort.

Piranski dnevi arhitekture so mednarodna arhitekturna konferenca z eno najdaljših tradicij na svetu, saj potekajo vsako leto vse od leta 1983. Pobudo zanje je dal pokojni arhitekt Vojteh Ravnikar, ki je bil tudi dolgoletni predsednik organizacijskega odbora konference.

M. K.