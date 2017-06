Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Leninov spomenik iz Dresdna se je leta 2009 v okviru umetniškega projekta Rudolfa Herza podal na turnejo po Evropi. Tukaj so ga ujeli v objektiv na kölnskem Roncalli trgu. Foto: EPA Ležeči Stalinov spomenik, ki je prišel v last Josefa Kurza leta 1992. Foto: EPA Sorodne novice Rojstni kraj Karla Marxa sprejel "kontroverzno" kitajsko darilo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nekdanji komunistični veljaki ne gredo nikamor: neuspešna dražba ogromnih spomenikov

Kamniti in bronasti spomeniki na spletni dražbi

20. junij 2017 ob 22:06

Gundelfingen - MMC RTV SLO

Monumentalni spomeniki nekdanjih komunističnih diktatorjev so šli na spletno dražbo, pri čemer se je pričakovalo, da bo skupni izkupiček presegel več 100.000 evrov.

Kamniti in bronasti spomeniki megalomanskih razsežnosti so po zatonu vzhodnega bloka pristali v lasti nekdanjega lastnika tovarne za naravni kamen na nekdanjem Švabskem, zgodovinski in jezikovni pokrajini, ki danes obsega velik del nemške zvezne dežele Baden-Württemberg.

Sanje o spominskem parku ogromnih skulptur

Lastnik tovarne Josef Kurz je načrtoval ureditev spominskega parka s skulpturami, kakršnih lahko najdemo nekaj po evropskih državah. Vendar je umrl še pred uresničitvijo svojega načrta in tako so nekateri spomeniki ostali na dvorišču njegove tovarne v mestu Gundelfingen. Nedavno se je njegov sin, prav tako imenovan Josef Kurz, odločil za prodajo spomenikov na spletni dražbi, namenjeni torej kupcem z vsega sveta, saj se očetov načrt že več kot dve desetletji ni premaknil z mrtve točke.

Rdeči predstojnik kolodvora v Dresdnu

Med najslavnejše monumentalne spomenike v Kurzevi lasti zagotovo sodi Leninova upodobitev, ki je v času Nemške demokratične republike - oziroma natančneje med letoma 1974 in 1992 - stala pred dresdenskim glavnim kolodvorom in je bila znana kot Rdeči predstojnik kolodvora.

Vendar je bila usoda približno 12-metrskega in 80-tonskega granitnega Lenina na dražbi zapečatena v pičlih treh minutah, saj ni nihče dal ponudbe za spomenik, katerega izklicna cena je bila 150.000 evrov. V Dresdnu se je pravzaprav razpravljalo, ali si naj prizadevajo za vrnitev kipa v njegovo nekdanje domovanje, za kar se je zavzemal levo usmerjeni del mestnega sveta.

Veljaki za zdaj ne potujejo nikamor

Sploh prvi kip v Kurzevi zbirki je bila ogromna Stalinova upodobitev iz peščenjaka, ki je nekoč stala na čeških tleh. Sicer so na sobotni spletni dražbi poleg Lenina in Stalina pod kladivo šli še bronast doprsni kip in kip iz porfirja nekdanjega vodje Nemške komunistične partije Ernsta Thälmanna, bronasti kip enega od ustanoviteljev Komunistične stranke Češkoslovaške Klementa Gottwalda ter nekdanjeg premierja in predsednika komunistične Češkoslovaške Antonina Zapotockija. Za zdaj oziroma vsaj po tej dražbi pa prav noben od teh ogromnih kipcev ni zamenjal lastnika.

P. G.