Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Mariborska občina po besedah župana Andreja Fištravca dejavno išče rešitve za problem osrednje enote Mariborske knjižnice, ki nujno potrebuje nove prostore. Foto: BoBo/Miloš Vujinović Ne morem se otresti občutka negospodarnega in tudi neodgovornega ravnanja. Vrsta ravnanj napeljuje na sklep, da mestna oblast s knjižnico ne misli resno. Majda Potrata, predsednica sveta zavoda knjižnice Osrednja enota Mariborske knjižnice že leta vztraja v dotrajanih prostorih na Rotovškem trgu, kjer se spopada s hudo prostorsko stisko. Foto: Arhiv Mariborske knjižnice Sorodne novice Mariborska knjižnica dobila zeleno luč svetnikov za selitev v stavbo nekdanje Probanke Dodaj v

Občina o Mariborski knjižnici: "Na projektu delamo, iščemo rešitve."

Stavba Probanke statično neustrezna za knjižnično dejavnost

1. december 2017 ob 17:13

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Potem ko naj bi se mariborska občina že pogajala o ceni za nakup prostorov stavbe nekdanje Probanke na Trgu Leona Štuklja, s katerimi so po najnovejšem scenariju nameravali reševati prostorsko stisko Mariborske knjižnice, naj bi statično poročilo pokazalo, da je stavba neustrezna za knjižnično dejavnost.

Po poročanju Večera naj bi takšno oceno podalo statično poročilo, ki ga je naročila občina. S te so sporočili, da možnosti umeščanja knjižnice v prostore Probanke Mestna občina Maribor ni dokončno odrekla, saj še niso bile preverjene vse možne finančne variacije.

Na občini poudarjajo, da so preigravali različne možnosti. "Od širitve knjižnice v obstoječih objektih na sedanji lokaciji, čemur se je vodstvo Mariborske knjižnice odreklo, souporabe prostorov centra za socialno delo z možnostjo selitve v SDK na Trgu Leona Štuklja, kar ni bilo mogoče realizirati zaradi umestitve klicnega centra, ki mu ministrstvo za zdravje kljub večkratnim pozivom župana Mestne občine Maribor ni želelo poiskati alternativnih prostorov, do Trgovsko poslovnega centra City, kjer se soočamo s problemom etažnih lastnikov, s katerimi ne moremo doseči soglasja, je projekt selitve Mariborske knjižnice našel možno alternativo v zgradbi Probanke na Trgu Leona Štuklja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zagotovitev ustreznosti stavbe Probanke bi terjala večji finančni zalogaj

Medtem ko je bilo pred leti izdano statično mnenje za stavbo Probanke ugodno, zdaj ugotavljajo, da se je stavba zatem konstrukcijsko spreminjala. "Zdaj bi bili v stavbo Probanke potrebni dodatni gradbeni posegi, ki bi terjali večji finančni zalogaj, vendar je vse izvedljivo - veliko je odvisno tudi od lastnika stavbe, koliko je pripravljen na pogajanje o ceni stavbe," še pravijo na občini. Po besedah župana Fištervca na projektu delajo in iščejo rešitve. "Ko bomo imeli končno rešitev, bomo tudi obvestili javnost," je dodal.

"Da poslopje ni primerno za knjižnico jasno vsem, razen vodstvu občine"

"Ne morem se otresti občutka negospodarnega in tudi neodgovornega ravnanja. Vrsta ravnanj napeljuje na sklep, da mestna oblast s knjižnico ne misli resno," besede predsednice sveta zavoda knjižnice Majda Potrata povzema Večer. Kritike prihajajo tudi iz mestnega sveta. V lokalnem odboru SMC, ki rešitev za knjižnico vidijo le v obnovi sedanjih prostorov na Rotovškem trgu, pravijo, da so takšen razplet pričakovali. "Dejstvo, da je poslopje nekdanje Probanke neprimerno za knjižnično dejavnost, je bilo jasno vsem, le vodstvu mariborske občine ne," so sporočili.

M. K.