Obnove neoislamske vile Rafut se vsi otepajo

Vilo bi radi prodali na dražbi

5. november 2017 ob 19:28

Nova Gorica - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Vila Rafut, ki je znana kot redek primer neoislamske arhitekture v Sloveniji, bo očitno še naprej propadala. Za njeno obnovo se denar ne najde niti v državni niti v lokalni občinski blagajni.

V Novi Gorici so najprej upali, da jo bodo lahko obnovili z evropskimi sredstvi vendar se ni izšlo. Sedaj se njene obnove otepajo, ker so na svoja pleča že prevzeli obnovo mogočnega gradu Rihemberk. Država pa bi se vile rada rešila, a zanjo ni bilo zanimanja niti med zasebniki niti v javnem sektorju.

Na ministrstvu za izobraževanje, ki so lastniki vile so pojasnili, da so se že posvetovali z zavodoma za varstvo naravne in kulturne dediščine o pripravi javne dražbe. O tem so seznanili tudi novogoriško mestno občino, na katero bi še najraje prenesli lastninsko pravico. Župan Matej Arčon pa nad tem ni najbolj navdušen: "Ta odločitev zagotovo ni samo odločitev župana temveč občinskega sveta. Sam ne vidim možnosti vira financiranja, zato bi bilo z moje strani neodgovorno, da bi vilo prevzeli v last".

Ministrstvo trenutno pripravlja poročilo o ocenjeni vrednosti vile, ki naj bi jo prodali na dražbi. Mestno občino, ki je solastnica parka v katerem rastejo redka tudi eksotična drevesa, pa so zaprosili, naj predloži dokumentacijo za ureditev parka. Ta je namreč predpogoj za podajanje informacij potencialnim kupcem oziroma za postopek priprave javne dražbe. Na ministrstvu so hkrati povedali, da bodo javno dražbo prekinili, če bo interes za nakup izkazala mestna občina. Kar pa se najbrž ne bo zgodilo. Tudi zato, ker so minili časi, ko je Evropa sofinancirala obnovo tovrstnih kulturnih biserov.

G. K., Nataša Uršič, Radio Slovenija