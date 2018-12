Organizatorja Blejskega filmskega festivala na sodišču

Dokazni postopek bo predvidoma stekel februarja

11. december 2018 ob 20:43

Bled - MMC RTV SLO, STA

Na kranjskem okrožnem sodišču je potekal predobravnavni narok za kaznivi dejanji poslovne goljufije, ki ju tožilstvo očita organizatorjema nekdanjega Blejskega filmskega festivala Marku Gajiću in Danijelu Utješanoviću.

Gajić je krivdo zanikal, Utješanović pa naj bi se o njej opredelil v četrtek.

Gajić in Utješanović sta projekt Blejskega filmskega festivala zagnala pred petimi leti. K sodelovanju pri festivalu, katerega posebnost je bila ekološka nota, sta med drugim pritegnila tudi Radeta Šerbedžijo in Branka Đurića, ki je junija 2014 na Bled privabil nekaj znanih hollywoodskih obrazov. Ambiciozno zastavljen festival sicer svojih ciljev v prvem letu ni uspel doseči, finančni izgubi in razpokam v organizaciji pa so sledili spori glede blagovne znamke.

Po sklepu prvega festivala naj bi ostalo več neporavnanih računov do dobaviteljev in izvajalcev, tožilstvo pa je na podlagi opravljene policijske preiskave zoper Gajića in Utješanovića vložilo obtožnico, v kateri jima očita dve kaznivi dejanji poslovne goljufije v škodo samostojnemu podjetniku Miranu Starmanu in Luki Fojkarju.

Tožilstvo sicer višine domnevnega oškodovanja oziroma neporavnanih računov festivala do obeh oškodovancev pred začetkom glavne obravnave ne razkriva, naj pa ne bi šlo za velike zneske.

Po kazenskem zakoniku se, kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi ali izvajanju pogodbe ali posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, zaradi neizpolnitve obveznosti pa si pridobi premoženjsko korist ali nastane za stranko ali koga drugega premoženjska škoda, kaznuje z zaporom do petih let.

Sojenje naj bi steklo predvidoma februarja. Gajić je na sodišču pojasnil, da je brez zaposlitve in brez premoženja, krivdo za očitana kazniva dejanja je danes že zanikal, v četrtek pa naj bi se na ločenem predobravnavnem naroku o krivdi izrekel še Utješanović.

Na sojenju naj bi zaslišali več prič, ki so sodelovale pri festivalu, med njimi tudi nekdanjo mis Slovenije Iris Mulej. Priče naj bi med drugim spregovorile o entuziastičnem odnosu obtoženih do filmskega festivala in razkrile, kaj se je dogajalo v zakulisju, nesoglasja med partnerji festivala, podrobnosti o odpovedi pogodb in zakaj je zmanjkalo sredstev.

Gajić in Utješanović sta kljub vsem sporom in težavam junija 2015 uspela izpeljati še drugi festival, katerega častni pokrovitelj je bil tudi takrat predsednik republike Borut Pahor. Tudi v drugem letu so dogodek posvetili temi vode in ohranjanja vodnih virov.

Tudi naslednik festivala posvečen skrbi za vodo

To je postala tudi rdeča nit naslednika filmskega festivala, in sicer Blejskega vodnega festivala, ki v organizaciji bratov Maria in Marka Gajića povezuje različne angažirane organizacije, strokovnjake, aktiviste, filmske ustvarjalce, gospodarstvo, politiko in šole ter želi v javnosti vzbuditi večje zanimanje za vodo in skrb za okolje.

