"Piratstvo na dolgi rok uničuje domačo ustvarjalnost in kulturo"

Za dvig zavedanja o pomenu avtorskega dela kot intelektualne lastnine posameznika

17. maj 2017 ob 18:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi piratstva Slovenija trpi veliko gospodarsko škodo, izgubo delovnih mest in davčnih prihodkov, na dolgi rok pa uničuje domačo ustvarjalnost in kulturo, je prepričan generalni sekretar Združenja imetnikov pravic Slovenije Saša Lušić. Možne rešitve, kako preprečiti piratstvo, vidijo tudi v osveščanju uporabnikov, ki jim bodo problematiko poskusili približati na več dogodkih.

Prva v vrsti je bila novinarska konferenca, na kateri so predstavili trenutno stanje glede problematike avtorskega dela pri nas. Pred slabim letom so se v Združenje imetnikov pravic Slovenije povezali z društvi slovenskih ustvarjalcev, da bi skupaj opozarjali pomen, ki ga ima legalna uporaba.

Po piratstvu Slovenija v samem vrhu EU

Ker je Slovenija v samem vrhu Evropske unije pri nelegalni uporabi avtorskih del in v primerjavi z ostalimi članicami močno zaostaja v boju proti piratstvu, so začeli prav s tem. Izhodišče za predstavitev so bili podatki mednarodne organizacije Muso, zlasti s področja filma in glasbe, ki sta pri pretakanju na spletu najbolj problematična. S slovenskih IP naslovov je bilo lani zabeleženih več kot 24 milijonov obiskov na internetu na področju glasbe, na področju filma je ta številka znašala 78 milijonov.

Po njihovih ocenah bi več kot 100 milijonov obiskov nelegalnih spletnih strani spremenili v evre, bi to pomenilo več kot 100 milijonov evrov izpada sredstev. Ker pa se v enem obisku spletne strani glede na hitrost interneta lahko pretoči več del, zna biti ta številka precej višja, pravi Lušić. Negativnih posledic za nelegalno uporabo avtorskih del ni, nadaljuje, legalna ponudba se pojavlja šele v zadnjih letih, prav tako ni sistemske rešitve za preprečevanje piratstva, kot je to razvito v Italiji ali Nemčiji.

Po njegovem mnenju število naročnikov na legalne ponudnike avtorskih del v Sloveniji ne more nadomestiti izpada pri trženju fizične prodaje teh del. Po drugi strani pa imajo piratske strani, med katerimi je najbolj obiskana partis.si, velike prihodke v oglaševanju. Vendar pa se večina oglaševalcev tega niti ne zaveda, ker so oglaševani preko Googlovega sistema.

Proti piratstvu tudi sistemskimi rešitvami za izvajanje ukrepov

Lušić je kot možne rešitve navedel osveščanje in izobraževanje uporabnikov spleta, da so avtorska dela intelektualna lastnina posameznika, večje spoštovanje do ustvarjalnosti in zagotovitev kakovostnih legalnih možnosti za spremljanje vsebin na spletu. Obenem od države pričakujejo sistemske rešitve za izvajanje ukrepov v primeru nelegalne uporabe del.

Tudi na Hrvaškem se usmerjajo predvsem v osveščaje

Direktorica hrvaške kolektivne organizacije Zapraf Maja Vidmar je ob tej priložnosti pojasnila, kako se proti piratstvu borijo na Hrvaškem, kjer je to zaradi nedostopnosti do legalnih ponudnikov prav tako zelo razširjeno. Po državi izvajajo akcije, s katerimi izobražujejo in osveščajo državljane o pomembnosti kulturne industrije, pojasnjuje. Po zakonu o avtorski pravicah tri odstotke prihodkov kolektivnih organizacij namenjajo boju proti piratstvu, sprožili pa so tudi kazenski pregon proti eni od nelegalnih strani.

Zavest je nizka, ker kulture ne razumemo kot del gospodarstva

Glasbenik Nikola Sekulović in igralec Ludvik Bagari menita, da bi bilo treba dvigniti zavest s stalnim poudarjanjem, da je avtorsko delo intelektualna lastnina posameznika. Pisatelj Miha Mazzini pravi, da je zavest o tem, da je ustvarjalni izdelek treba plačati, na nizki ravni zato, ker kulture ne razumemo kot del gospodarstva. Pozdravil je sicer lanski podpis sporazuma glede fotokopiranja avtorskih del v šolah.

Aleš Ojsteršek z ministrstva za izobraževanje je dejal, da je bil sporazum korak k osveščanju mladih o pomenu intelektualne lastnine, stanje pa bodo po njegovih napovedih skušali še izboljšati. Na uradu za intelektualno lastnino po besedah Kleman Grošelja v zvezi s tem že in še bodo izvajali vrsto promocijskih aktivnosti. Prizadevanja združenja za spoštovanje avtorskih del pa je pozdravil tudi minister za kulturo Tone Peršak.

M. K.