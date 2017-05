Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! 7. Gregorčičevi dnevi se bodo odvili 19. in 26. maja ter 2. junija v treh krajih na Goriškem. Foto: Arhiv NUK Pod trto bivam zdaj v deželi rajskomili, srce pa gor mi sili nazaj v planinski raj:- zakaj nazaj? Nazaj v planinski raj! / Tu zelen dol in breg, tu cvetje že budi se, tu ptičji spev glasi se, gore še krije sneg,- zakaj nazaj? Nazaj v planinski raj! / Glej ta dolinski svet, te zlate vinske griče, te nič, te nič ne miče njih južni sad in cvet? Zakaj nazaj? Nazaj v planinski raj! / In to ti nič ni mar, da dragi srčno vdani ti kličejo:"Ostani, nikar od tod, nikar!" Zakaj nazaj? Ne vprašajte zakaj! O, zlatih dni spomin me vleče na planine, po njih srce mi gine, saj jaz planin sem sin! Tedaj nazaj, nazaj v planinski raj! Simon Gregorčič; Nazaj v planinski raj Sorodne novice Ilustrator, ki je plaval v Soči, da bi razumel Gregorčiča Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pod trto bivam zdaj: na Gregorčičevih dnevih o navezanosti pesnika na zemljo

Gregorčičevi dnevi sedmič

16. maj 2017 ob 14:56

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Pod trto bivam zdaj ... je verz iz pesmi Simona Gregorčiča Nazaj v planinski raj, s katerim so organizatorji naslovili letošnje Gregorčičeve dneve, ki bodo potekali naslednje tri petkove večere.

Z dotičnim verzom želijo poudariti pesnikovo navezanost na zemljo, ki jo je tudi obdeloval ter svoje župljane učil sadjarstva in vinogradništva, so ozadje predstavili na današnji novinarski konferenci.

"Včasih nekoliko pozabljamo, da ima Simon Gregorčič v srcih Primorcev prav posebno mesto. Nekateri se mogoče še spomnijo, da je pesnika pospremilo k zadnjemu počitku verjetno največ Slovencev in da so Gregorčičeve poezije romale povsod, kamor so odhajali Primorci. Skratka, Gregorčič je imel v srcih Primorcev vedno zelo pomembno mesto," je povedala Darinka Kozinc, predsednica Goriškega literarnega kluba GOvoRICA, ki tudi tokrat organizira Gregorčičeve dneve. Ob tem pa je literarni klub deležen pomoči novogoriške knjižnice, krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino, društva Gradiškovci, kobariške osnovne šole in Zveze kulturnih društev Nova Gorica. Letos se je organizatorjem pridružila tudi Turistična zveza Nova Gorica.

Trije petkovi večeri v treh goriških krajih

Gregorčičevi dnevi se letos nekoliko prej kot prejšnja leta začenjajo v petek, 19. maja, na Gradišču nad Prvačino - gre za kraj, kjer je služboval in obdeloval kos zemlje. Tam pripravljajo recital Gregorčičevih pesmi, nastop Gradiških slavčkov in Dua Bakalina. Na literarnem večeru se bosta predstavila pesnik in oljkar Boris Pangerc ter pesnik Radivoj Pahor.

Naslednji petek, 26. maja, se dogajanje na Gregorčičevih dnevih seli v Goriško knjižnico Franceta Bevka. Zbrane bosta pozdravili pesnikovi sorodnici Jasna Čebron in Janja Bužinel. Sledila bo okrogla miza na temo poezije, trte, vina in zemlje, glasbeno-kulturni program v nadaljevanju večera pa bo z Gregorčičevimi uglasbenimi pesmimi oblikoval Goriški oktet Vrtnica.

Letošnje Gregorčičeve dneve zaključujejo 2. junija pred pesnikovo rojstno hišo na Vrsnem pri Kobaridu. Kulturni program pripravljajo učenci podružnične šole Smast. Gregorčičevo poezijo bodo recitirali člani Goriškega literarnega kluba GOvoRICA, za glasbeni program pa bodo poskrbeli Dornberški fantje.

