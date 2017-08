Polanskega spolnega nadlegovanja obtožila domnevna tretja žrtev

Zgodilo naj bi se leta 1973, ko ji je bilo 16 let

16. avgust 2017 ob 16:47

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je Samantha Geimer, ki jo je slavni poljski režiser Roman Polanski domnevno posilil leta 1977, prosila, naj se pregon proti njemu konča, se je oglasila še tretja žrtev, ki naj bi jo Polanski spolno nadlegoval.

Ženska, imenovana zgolj Robin, je v torek na novinarski konferenci v Los Angelesu povedala, da jo je Polanski leta 1973, ko ji je bilo 16 let, spolno nadlegoval. To je že tretja ženska, ki ga je obtožila takega ravnanja. Poleg znanega primera Samanthe Geimer se je leta 2010 oglasila tudi britanska igralka Charlotte Lewis, ki naj bi jo režiser prav tako 16-letno in s tem mladoletno spolno napadel v Parizu leta 1983, piše britanski BBC.

Tako Charlotte Lewis kot Robin zastopa odvetnica Gloria Allred. Dejstvo je, da Robin režiserja ne more tožiti, ker je njen primer zastaral. Lahko pa priča proti njemu v primeru Samanthe Geimer. Incident se je zgodil v južni Kaliforniji, a Robin za zdaj ne želi povedati nič več kot to, je po poročanju The Guardiana medijem pojasnila odvetnica.

Polanskega, ki bo v petek dopolnil 84 let, obtožnica bremeni, da je omamil in posilil Samantho Geimer, ko ji je bilo vsega 13 let. Vse skupaj naj bi se zgodilo na domu hollywoodskega igralca Jacka Nicholsona v Los Angelesu leta 1977, ko filmske zvezde ni bilo doma.

"Dogodek ni bil tako travmatičen"

Prav Samantha Geimer je na začetku junija sodniku dejala, da je režiser ni posilil, in izrazila željo, da Polanskega pustijo pri miru. Ne zaradi njega, ampak zaradi nje, saj želi svoje življenje nadaljevati v miru. Leta 1993 je namreč tudi sklenila poravnavo v tožbi s Polanskim za 500 tisoč dolarjev, nekaj pa je zaslužila s knjigo spominov Dekle: Življenje v senci Romana Polanskega.

Zagotovila je, da zanjo dogodek ni bil tako travmatičen, kot si ljudje mislijo, in menila, da se ljudem po svetu dogajajo veliko hujše stvari. Tudi njen odvetnik Harland Braun je dejal, da je od vsega skupaj že zelo utrujena.

"Polanski še vedno ni plačal za svoja dejanja"

Robin je novinarjem povedala, da jo je razbesnela vest o tem, da bodo tožbo proti Polanskemu pometli pod preprogo, saj meni, da še vedno ni plačal za svoja dejanja. Dodala je, da je dan po tem, ko jo je kot mladoletnico Polanski spolno nadlegoval, to zaupala prijateljici. Ni pa želela z zgodbo v javnost, ker se je bala, da bo njen oče režiserju storil kaj takega, zaradi česar bi lahko na koncu pristal v zaporu do konca življenja.

Odvetniki Polanskega zadeve še niso komentirali. Polanski je po aretaciji zaradi primera Samanthe Geimer šest tednov preživel zaprt na psihiatričnem opazovanju in sam meni, da je s tem kazen odslužil. Od leta 1978 živi v izgnanstvu, ZDA pa že več desetletij terjajo njegovo izročitev.

G. K.