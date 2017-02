Prešernovanje po Sloveniji: Kranjski smenj, recital in poklon v Vrbi

8. februar 2017 ob 09:37

Na dan, ko se spominjamo Franceta Prešerna, njegove dediščine, s tem pa tudi pomena, ki ga imata kultura in jezik za državo in narod, številne kulturne ustanove po vsej državi ponovno brezplačno odpirajo svoja vrata in prirejajo vodstva, delavnice, odprtja novih postavitev ter druge prireditve.

Manjše in večje prireditve bodo potekale na vseh koncih Slovenije, Prešerna pa se bodo spomnili tudi v zamejstvu. Kot vsako leto odpira vrata tudi predsedniška palača, kjer bo ob 10.30 obiskovalce nagovoril predsednik republike Borut Pahor. Pri tem se mu bodo pridružili velika Prešernova nagrajenca in nagrajenci Prešernovega sklada ter predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Vinko Möderndorfer.



Prešernovi verzi točno opoldne

Točno opoldne se bodo na tradicionalnem recitalu Prešernove poezije pod Prešernovim spomenikom v Ljubljani, na novogoriškem Bevkovem trgu in na Grajskem trgu v Mariboru zbrali članice in člani Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Na vseh treh prizoriščih se bo recital začel s Prešernovo Zdravljico in nadaljeval s številnimi drugimi pesmimi v interpretaciji več dramskih igralk in igralcev iz skoraj vseh slovenskih gledališč. Nastopili bodo tudi samostojni ustvarjalci in študentje dramske igre. V neposrednem prenosu pa lahko recitalu prisluhnete tudi na 3. programu Radia Slovenija, Ars.



Ob 13.00 se bodo s posebno prireditvijo poklonili slovenski kulturi v Prešernovi rojstni Vrbi, na kateri bo govornik dramatik in lanski Prešernov nagrajenec za življenjsko delo Tone Partljič. Že v jutranjih urah pa so se od Prešernove rojstne hiše odpravili na tradicionalno Pot kulturne dediščine.

Kranj se ponovno vrača v 19. stoletje

V Kranju se tudi letos s Prešernovim semnjem vračajo v poetov čas. V Prešernovi hiši je na ogled razstava, na kateri predstavljajo samospeve na poezijo Franceta Prešerna, čigar verzi so bili navdih za skladatelje, ki so v obdobju prebujanja slovenske narodne identitete živeli na našem ozemlju. Ob 13.45 bo minister za kulturo Tone Peršak z županom Mestne občine Kranj Boštjanom Trilarjem položil venec na grob Franceta Prešerna. Ob 14.30 pa bo sprejel Prešernove nagrajence na Gradu Brdo. Ob 14.50 se bo udeležil kosila, ki ga vsako leto pripravijo v čast nagrajencev. Ob 16.30 se bo Peršak sprehodil po starem delu Kranja do Galerije Prešernovih nagrajencev, kjer bodo pol ure pozneje razkrili portrete lavreatov fotografa Toneta Stojka. Ob 18.00 bo v Prešernovem gledališču v Kranju sledil pogovor s Prešernovimi nagrajenci.

Med knjige in v umetnikov atelje

V ljubljanski knjigarni Konzorcij v družbi več ustvarjalcev pripravljajo mešanico poezije in glasbe. V več sklopih se predstavljajo Andrej Rozman Roza, Feri Lainšček in Ditka, Rok Terkaj in Igor Saksida, Svetlana Makarovič in Milko Lazar. V Moderni galeriji odpirajo novo razstavo iz serije Iz ateljeja, tokrat preverjajo aktualno produkcijo Alena Ožbolta. V ljubljanski Operi pripravljajo v sodelovanju Glasbeno matico Ljubljana koncert samospevov sopranistke Sabine Cvilak. V Ljudskem domu Šentvid nad Ljubljano bodo premierno uprizorili gledališko-glasbeno predstavo o življenju in delu Lojzeta Slaka z naslovom En godec nam gode. Scenarij za predstavo ki je nastala po istoimenski knjigi Ivana Sivca, je napisal Roman Končar.

V Mariboru bodo v Pokrajinskem muzeju odprli razstavo Likovni zapis EPK Maribor 2012 pet let kasneje, ki so jo pripravili v sodelovanju z Umetniško domačijo Sora. Omeniti velja še novo postavitev, ki jo odpirajo v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki.

Lipicanci Kobilarne Lipica in hrvaške državne kobilarne Djakovo pa bodo na slovenski kulturni praznik skupaj nastopili na praznični predstavi Pravljica v belem v Kobilarni Lipica.



Slovesno tudi v zamejstvu

Posebne dogodke ob prazniku pripravljajo številne kulturne institucije, mnoge omogočajo prost vstop. Prešerno bo dan minil tudi med rojaki v zamejstvu, med drugim ga bodo proslavili v Gorici, Celovcu in Trstu. V Gorici bo osrednja prireditev v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Posvečena bo 80. obletnici smrti zborovodje in skladatelja, ki je z vodenjem slovenskih pevskih zborov po prvi svetovni vojni pomagal ohranjati slovenščino na Goriškem in po katerem je center poimenovan. V Celovcu bodo proslavo jutri v Domu glasbe (Konzerthaus) združili s 60-letnico slovenske gimnazije v mestu. V Trstu pa bodo slovenski jezik in kulturo slavili 13. februarja v Peterlinovi dvorani, kjer bodo obenem podelili nagrade 45. literarnega natečaja revije Mladika in priznanja 42. natečaja Mladi oder.

