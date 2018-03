Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Burleskno-kabarejski nastop slovenskega kolektiva Fem TV. Foto: Spletna stran festivala/Rebeka Bernetič Osebe, ki delujejo na javno izpostavljenih področjih, kot so politika, znanost, (pop)kultura, umetnost in mediji, imajo posebno veliko odgovornost za soustvarjanje odprte, pluralne in strpne družbe. Njihov položaj jim namreč daje privilegij, da sooblikujejo javno mnenje. Če širijo seksistična stališča, s pozicije moči normalizirajo sovražni govor in legitimirajo diskriminacijo, kar je v nasprotju s prizadevanji za družbo enakih možnosti. Festival Rdeče zore Glasbeni performans: exxxxtra*porno. Foto: Spletna stran festivala Sorodne novice Rdeče zore: feministični in kvirovski festival je polnoleten Po Pahorju in Peskovi bodeža neža tokrat Angelci Likovič Dodaj v

Rdeče zore še šestič izbirajo najbolj seksistično izjavo leta

S podelitvijo bodeče neže se odpira 19. festival Rdeče zore

7. marec 2018 ob 11:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V klubu Gromka na Metelkovi bo šestič podeljena nagrada bodeča neža, ki jo dobi avtor najbolj seksistične izjave leta v slovenskem prostoru.

Z razglasitvijo nagrajenca in burleskno-kabarejskim nastopom slovenskega kolektiva Fem TV bodo odprli 19. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore.

Vse nominirane izjave za bodečo nežo si lahko preberete tukaj.



Glasovanje za bodečo nežo 2018 je potekalo med 23. februarjem in 5. marcem. Kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si podeljujeta bodečo nežo javni osebi, ki je v preteklem letu napadla, ponižala in žalila druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

"Osebe, ki delujejo na javno izpostavljenih področjih, kot so politika, znanost, (pop)kultura, umetnost in mediji, imajo posebno veliko odgovornost za soustvarjanje odprte, pluralne in strpne družbe. Njihov položaj jim namreč daje privilegij, da sooblikujejo javno mnenje. Če širijo seksistična stališča, s pozicije moči normalizirajo sovražni govor in legitimirajo diskriminacijo, kar je v nasprotju s prizadevanji za družbo enakih možnosti," so zapisali na spletni strani festivala.

Letos je bilo za bodečo nežo nominiranih 27 izjav

Vsak, ki je opazil seksistično izjavo, jo je na portalu bodeče neže lahko tudi prijavil. Med nominiranimi 27 izjavami se jih je 12 uvrstilo v spletno glasovanje. Med njimi so spletni uporabniki izbrali pet najbolj bodečih: to so izjave upokojenega uslužbenca ministrstva za zdravje in predsednika stranke LDS Luja Šproharja, novinarja in voditelja Odmevov Slavka Bobovnika, antropologinje Vesne V. Godina, nekdanjega ustavnega sodnika in sodnika na ESČP-ju Boštjana M. Zupančiča in duhovnega pomočnika v ljubljanski stolnici in voditelja priprave na zakon v nadškofiji Milana Knepa. Lani je nečastno nagrado prejela Angelca Likovič.

Razglasitev izjave, ki jo bo zvečer izglasovalo občinstvo, bo potekala ob kabaretsko-burleskni predstavi Fem TV 4.0. Ta združuje parodije televizijskih šovov in informativnih oddaj ter pikro kritiko družbenoaktualnih tem, povezanih s spolom in seksualnostjo.

Dan žena bodo zaznamovali s feminističnim sprehodom

Festival Rdeče zore bodo sestavljali še performansi, predavanje na temo specizma, glasbeni nastopi in delavnici. Na dan žena bodo organizirali feminističen sprehod po Ljubljani z začetkom ob 14. uri pri vodnjaku pred Akademijo za glasbo in koncem okoli četrte ure pri Mestni hiši. Če bo vreme slabo, bo brezplačen sprehod, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Inštitutom za urbane kulture, odpadel. Večer se bo sklenil z angažirano poezijo, ki jo bodo z odra kluba Tiffany izvajale Slam zverine.

V petek ob 19. uri bodo v Galeriji Alkatraz odprli osrednjo skupinsko razstavo festivala PopredmeteNJE, ki problematizira bivanje v sodobnem svetu. V galeriji, ki bo hkrati osrednji prostor in info točka Rdečih zor, se bodo predstavili Brina Ivanetič, Dominik Mahnič, Lea Culetto, Barbara Jurkovšek in britanska umetnica Michelle Wren. Razstavo bo pospremilo predavanje Katarine Radaljac, ki se ukvarja s specizmom, diskriminacijo na podlagi vrste, znotraj glasbene in zvočne umetnosti.

Ob 21., 22. in 23. uri bo završalo v klubu Gromka, kjer bodo nastopili slovenski duo exxxxtra*porno, italijanska drag performerka in kvirovska aktivistka Senith ter didžejki NinaBelle oz. Nina Kodrič in Noir oz. Tanja Grmovšek.

Program se bo nadaljeval do nedeljskega dopoldneva

Sobotno dopoldne bo namenjeno delavnici o privoljenju in kulturi posilstva v [A] Infoshopu na Metelkovi, ki bo gradila na osnovah anarhističnega kolektiva Affinita Libertarie. Cirkusarno NaokRog v tovarni Rog bo zavzel večerni umetniško-politični performans Et l'Europe alors (In torej Evropa), klub Gromka pa bodo še pred didžejko Tigresse zasedle švedska punkerice Contorture ter italijanska skupina Doxie in slovenska Pakt.

Festival se bo končal z veganskim poznim zajtrkom v novem Anarhistično kvirovsko-feminističnem prostoru v tovarni Rog.

