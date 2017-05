Rdeči revirji se začnejo prebujati na nekdanji dan mladosti

15. izvedba festivala v Zasavskih revirjih

25. maj 2017 ob 10:47

Hrastnik/Trbovlje/Zagorje - MMC RTV SLO/STA

"Prispevek festivala v slovenskem kulturnem prostoru opredeljujejo široka dostopnost, široko občinstvo, izobraževalni vidik, žanrska pestrost, policentričnost, mednarodna dimenzija, zgoščenost vsebine in forme ter skrb za kulturno dogajanje v lokalnem okolju," so o festivalu Rdeči revirji zapisali njegovi organizatorji.

15. Rdeči revirji v Hrastnik, Trbovlje in Zagorje prinašajo okoli 60 dogodkov, med njimi so razstave, raznolike predstave, tudi na ulicah, koncerti, instalacije, branja in delavnice - obisk vseh dogodkov je brezplačen.

Letošnji festival bo drevi v Hrastniku odprla plesna predstava Ejlijen ekspres avtorjev in izvajalcev Žigana Krajnčana in Gašperja Kunška. "Predstava govori o iskanju tujca v avtorjih in gledalcih. Zaznavanje realnosti takšne, kot je," beremo na spletni strani Plesnega teatra Ljubljana. Pred predstavo pa bosta na uradnem odprtju v Delavskem domu Hrastnik zbrane nagovorila umetniški vodja Rdečih revirjev Branko Potočan in župan Občine Hrastnik Miran Jerič.

Ulice, spremenjene v odrsko dogajanje

Nadalje Rdeči revirji ponujajo "živahno ulično in lutkovno gledališče, sodobni cirkus, likovne in fotografske razstave, instalacije, koncerte, literarna branja in različne praktične delavnice za otroke in odrasle. Ulice se v času festivala spremenijo v odrsko dogajanje, ki je razporejeno čez ves festivalski dan, in prinaša različne vidike participacije". Ulično gledališče vzpostavlja pristen stik s prostorom in gledalci, ob predstavah pa se bo občinstvo seznanilo z aktualnimi trendi na področju scenskih umetnosti.

Tako bodo v Hrastniku bodo med drugimi na sporedu predstave Posvetitev pomladi (prvi del) avtoric Jane Menger, Maše Kagao Knez in Rosane Hribar, Žepi polni zvezd v izvedbi Potočana in Fourklora ter Vrsta skupine Bitnamuun. Ogledati si bo mogoče fotografske portrete transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb Jasne Klančišar ter dokumentarni film Transspolna življenja v Sloveniji, KUD Ljud bo po ulicah Hrastnika izvedel Invazijo. Napovedana je še okrogla miza Fenomen sodobnega cirkusa v svetu in pri nas, ki jo bo vodila Andreja Kopač.

Zvečer se obeta še koncertno dogajanje v Hrastniku, kjer bodo nastopili Koala Voice, Rulja in K'R EN. Tamkajšnje festivalsko dogajanje pa se bo v nedeljo zaključilo s pripravo krumpantoča, tradicionalne zasavske jedi.

Natančen program 15. Rdečih revirjev si lahko pogledate tukaj.



S prvim dnevom junija selitev v sosednja kraja

S prvim junijem se bodo Rdeči revirji za tri dni preselili še v Trbovlje in za štiri dni v Zagorje. V Trbovljah bodo program sooblikovale številne lokalne organizacije, med drugim bo ustvarjalka Aphra Tesla izvedla predstavo Divja mačeha, ustvarjalci iz zavoda Vitkar in KD Priden možic bodo uprizorili predstavo Rose v deželi cirkusa, nastopila bo tudi Skupina Selecto.

V četrtek bodo v Zagorju Beton Ltd. uprizorili gledališko predstavo Vse, kar smo izgubili, medtem ko smo živeli, v petek pa bo dogajanje skoncentrirano v parku dr. Janeza Drnovška Zagorje ob Savi. Na programu bodo razne dejavnosti, zvečer bo Teater Cizamo uprizoril svoj Bejbibum, nato pa bo koncertiral Dejan Žujić. V nedeljo bo na sporedu še ognjena ulična predstava KD Priden možic, poimenovana Pilenai, ki bo zaokrožila zagorsko dogajanje in s tem tudi letošnje Rdeče revirje.

P. G.