"Sanje o enotnem trgu so mamljive, a lahko ogrozijo evropsko kulturno raznolikost"

Evropski filmarji za podporo evropski kulturi in filmu

30. maj 2017 ob 16:28

Cannes - MMC RTV SLO/STA

Čeprav sta se Evropa in evropski film v preteklosti razhajala, sta velikokrat hodila tudi z "roko v roki" in s tem krepila evropsko identiteto, je ob robu canskega filmskega festivala v odprtem pismu evropski javnosti ter institucijam EU-ja zapisalo več kot 90 evropskih filmskih ustvarjalcev. Pozvali so k podpori evropske kulture in filma ter se zavzeli za aktiven boj proti spletnemu piratstvu.

V pismu med drugim pišejo, da odražata evropska kultura in film pozitivne vrednote starega kontinenta, med drugim sožitje različnih identitet, demokracijo ter svobodo izražanja. Ko je zvesta svojim vrednotam strpnosti, odprtosti duha in raznolikosti ter ko se postavlja proti trenutnim trendom nacionalizma, alternativnih dejstev in nezaupanja, je Evropa nosilka upanja, so zapisali v pismu.

Dostop do kulture za vse Evropejce je human, moderen, gospodarsko upravičen in politično ambiciozen cilj, ki pa je zdaj mogoč, zahvaljujoč novim digitalnim tehnologijam, menijo podpisniki. Ob tem podpisniki pisma opozarjajo, da je ta cilj daljnosežen tudi za same ustvarjalce.

Nujna je ohranitev teritorialne ekskluzivnosti avtorskih pravic

Prepričani so, da bi se moralo ustvarjalcem omogočiti primerno delovno okolje, v katerega sodi tudi ustrezno financiranje. Podpisnikom se zdi nujno, da se ohrani teritorialna ekskluzivnost avtorskih pravic, ki je temelj ustvarjalnosti in vložkov, tako intelektualnih kot finančnih. Če bi se ta ekskluzivnost izničila, bi to po njihovem mnenju privedlo do negativnih vplivov na samo evropsko ustvarjalnost in ohranjanje evropskih avdiovizualnih vsebin, s tem pa tudi evropske kulture. "Čeprav so sanje o enotnem evropskem trgu mamljive, bi takšen projekt ogrozil evropsko kulturno raznolikost," pišejo.

Predlogi evropske komisije na področju licenciranja spletnih storitev na podlagi države porekla bi lahko po njihovi presoji privedli do ničenja celotnega evropskega avdiovizualnega sistema. Filmski ustvarjalci so odgovorne v EU-ju pozvali, da vsem evropskim ustvarjalcem zagotovijo enako raven zaščite. To pomeni priznanje neodtujljive in neodpovedljive pravice do pravičnega nadomestila, če se dela izkoriščajo na spletu, in sicer na ravni celotne EU. Zahtevajo še preglednost nad uporabo teh del in sorazmerno plačilo, vezano na uspešnost filmov.

Za vse enaka pravila financiranja

Evropska ambicija bi morala biti tudi zagotavljanje razmer za pošteno in trajnostno konkurenco med vsemi ustvarjalci. To med drugim pomeni zagotavljanje načela davčne pravičnosti in hitro uvedbo pravil za financiranje evropskih avdiovizualnih del ter ukrepov za njihovo oddajanje, in sicer na način, da jih ne bi bilo moč obiti. Pravila bi po mnenju podpisnikov morala biti enaka za vse – producente, ponudnike digitalnih platform, socialna omrežja in tudi za t.i. file sharing (deljenje datotek) spletne strani.

Zavzeli so se še proti spletnemu piratstvu, s čimer bi pomagali legalnim ponudnikom storitev, ki se borijo za gledalce. Za to bi morale države članice poenotiti pravila. EU bi morala pripomoči tudi k temu, da bi bila dela evropskih avtorjev široko dosegljiva na TV-zaslonih, v kinematografih in na digitalnih platformah, za kar bi bil potreben dogovor z velikimi internetnimi ponudniki. Evropske institucije pa bi morale uvesti kvote za oddajanje in promocijo evropskih del na storitvah na zahtevo.

Med številnimi podpisniki odprtega pisma najdemo med drugim Michaela Hanekeja, Paola Sorrentina, brata Dardenne, Stephena Frearsa, od slovenskih ustvarjalcev pa režiserja Klemna Dvornika in Roka Bička.

M. K.