Slavljenje Primoža Trubarja, ki je združil "Lube Slovence"

Na Trubarjevi domačiji na Rašici pri Velikih Laščah se bo ob 18. uri tudi letos začel tradicionalni literarni večer Društva slovenskih pisateljev, ki ga bo mogoče poslušati v neposrednem radijskem prenosu na 3. programu Radia Slovenija (ARS). Na dogodku, naslovljenem Dom v jeziku, bodo sodelovali pisatelji Jure Jakob, Marko Kravos, Mojca Kumerdej, Metka Lampreht, Ana Makuc, Miha Mazzini, Marjana Moškrič, Robert Simonišek in Nataša Velikonja. Pridružila se jim bosta radijske voditelja Igor Velše in Mateja Grahovac, pa tudi igralec Branko Grubar in glasbenik Lado Jakša.