Slovo arhitekta Alberta Speera mlajšega, zaradi očeta kdaj delujočega tudi pod psevdonimom

Sin glavnega arhitekta nacistične Nemčije

17. september 2017 ob 18:50

Frankfurt - MMC RTV SLO

Kljub temu, da se ime Albert Speer povezuje predvsem z nacističnim režimom, se je sin tega slavnega arhitekta podal po očetovih stopinjah in se do svoje smrti pri starosti 83 let tudi zapisal v svetovno zgodovino s stvaritvami po različnih koncih zemeljske oble.

Albert Speer mlajši se je rodil leta 1934 v Berlinu kot najstarejši izmed šestih otrok Alberta Speera (1905–1981), tako rekoč najljubšega arhitekta nacionalsocialističnega režima in takratnega ministra za oboroževanje.

Zaradi jecljanja v mizarsko vajeništvo

Pri starosti 11 let so se otroci z materjo preselili iz okolice Obersalzberga v Heidelberg. Ker je Albert Speer mlajši kot otrok zelo močno jecljal, so ga izpisali iz šole in tako je leta 1952 postal mizarski vajenec. Kasneje je opravil maturo in se leta 1955 vpisal na študij arhitekture na münchenski tehniški univerzi. Med letoma 1960 in 1964 se je izpopolnjeval v več arhitekturnih birojih po svetu, poleg rodne Nemčije med drugim tudi na Švedskem in v Turčiji.

Filozofija trajnostno naravnanega urbanizma

Zaradi spornosti lika svojega očeta je Abert Speer mlajši svoja dela na razpise kdaj prijavil tudi pod psevdonimom. Pri starosti 30 let je v Münchnu odprl svoj prvi arhitekturni biro, ki danes zaposluje okoli kot 200 ljudi. Pri svojem delu je na globalni ravni poskušal čim bolj uveljavljati svojo filozofijo okolju primernega in trajnostno naravnanega urbanizma.

Največ Speerovih stvaritev v Frankfurtu

V Nemčiji je največ zgradb po njegovi zasnovi mogoče najti v Frankfurtu, najslavnejša je zagotovo novogradnja Evropske centralne banke. Sicer pa je zasnoval tudi stadion za svetovno nogometno prvenstvo v Cape Townu leta 2010, njegov pa je tudi načrt za stadion prav tako za svetovno prvenstvo iz nogometa, ki bo v Katarju leta 2022.

Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim leta 2003 Goethejevo plaketo, ki jo podeljuje mesto Frankfurt, sicer pa je nagrade osvajal že vse od 60. let minulega stoletja, ko je odprl svoj prvi biro.

Albert Speer mlajši je umrl v frankfurtski bolnišnici v petek, po tem ko je v četrtek nesrečno padel v svojem stanovanju in si pri tem med drugim zlomil kolk, poročajo nemški mediji.

P. G.