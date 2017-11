Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na sliki je delo Kaje Avberšek, ki bo skupaj s Tanjo Skale in Bojanom Albaharijem zastopala Stripburgerjeve barve na madridskem festivalu GRAF. Foto: Stripburger Spomladi je v okviru festivala Gutterfest v Barceloni premiero doživela 69. številka Stripburgerja. Foto: Stripburger Sorodne novice Festival Tinta: ko striparski zanesenjaki pridejo na svoj račun Deset let slovenske stripovske umetnosti Dodaj v

Stripburger jo je z rodne grude mahnil na festival v Madridu

Striparski festival GRAF organizirajo v Madridu in Barceloni

10. november 2017 ob 13:44

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Slovenska stripovska Stripburgerrevija se te dni predstavlja na madridskem festivalu GRAF, osrednji dogodek katerega je sejem neodvisnih založnikov, v okviru tega pa se predstavljajo avtorji, grafični kolektivi in mali založniki.

Poleg sejemske stojnice se Stripburger predstavlja še z razstavo sitotiskanih plakatov z naslovom Stripburger v tisku: 25 let. Kot so sporočili z zavoda za umetniško in kulturno produkcijo Forum Ljubljana, bo odprtje razstave pospremil pogovor o 25. letnici izhajanja revije in poti, ki jo je Stripburger prehodil od fan-zina do pro-zina.

Ta pot je bila vijugasta in ne povsem brez ovir, a prav zato toliko poučnejša in zanimivejša, zato lahko služi kot odličen študijski primer, kako se (so)ustvarja domača stripovska scena, so zapisali pri Forumu Ljubljana.

Srečališče v dveh mestih in dveh letnih časih

Festival GRAF je manjši festival, ki predstavlja dinamičnost in avtorsko raznolikost stripovskega medija in neodvisnega založništva. Letno se zvrstita dve izvedbi - spomladanska v Barceloni in jesenska v Madridu.

Osrednji dogodek festivala je torej sejem neodvisnih založnikov, program pa dopolnjujejo še razstave, okrogle mize in pogovori ter delavnice. GRAF je tako v petih letih delovanja zaživel kot živahno srečališče mlade neodvisne stripovske in grafične scene v Španiji.

Že druga letošnja pot na Pirenejski polotok

Stripburger se je spomladi na Pirenejskem polotoku že uspešno predstavil na festivalu Gutterfest v katalonski prestolnici Barceloni, kjer je premiero doživela 69. številka Stripburgerja, v kateri s svojimi stripi sodeluje tudi več predstavnikov brsteče španske striparsko-zinovske scene.

Mednarodna stripburgerska ofenziva se bo nadaljevala decembra, ko se ekipa odpravlja v Marseille na francoski neodvisni grafični in stripovski festival Vendetta, ki ga organizira kultni kolektiv Le Dernier Cri.

Na 10. izvedbi festivala GRAF, ki se je začela danes in traja do 12. novembra, bodo Stripburgerjeve barve zastopali člani uredništva Bojan Albahari, Kaja Avberšek in Tanja Skale.

P. G.