V Egiptu odkrili ostanke rimskega templja iz 2. stoletja

Tempelj cesarja Antonina Pija (86-161)

11. maj 2018 ob 10:55

Kairo - MMC RTV SLO

Ekipa arheologov, dejavnih na področju egiptovskega najdišča Haj Ali, ki je okoli 350 metrov oddaljeno od Gebel Al Mavte, torej Gore mrtvih, je v oazi Siva odkrila ostanke rimskega templja, ki naj bi bil po ocenah strokovnjakov zgrajen v času vladavine rimskega cesarja Antonina Pija, ki je zasedal prestol med letoma 138 in 161.

Vodja oddelka za egipčanske starine Aiman Ašmavi je glede najdbe povedal: "Odkriti tempelj z ogromnimi apnenčastimi temelji pravokotne oblike meri 40 metrov od severa do juga in 8,5 metrov od vzhoda proti zahodu.

Vhod vanj je s severne strani z dvema majhnima prostoroma na vsaki strani. Vhod nato vodi do 25 metrov dolgega dvorišča, naprej pa skozi še en prostor pridemo do svetišča. Tempelj je obdan z obzidjem s stranicami dolžine 71 in 56 metrov."

Apnenčasti blok z grškimi napisi

Vodja arheoloških najdišč Matrouh in Siwa Abd El Aziz Demiri je dejal: "Eden izmed najpomembnejših odkritih kosov je apnenčast blok z napisi v grščini in vrhnjim robom, na katerem je upodobljen sončni disk, obdan s kobrami. Napisi so pomagali pri določitvi imena cesarja. Apnenčasti blok meri pet metrov krat en meter, našli pa smo ga v treh delih."

Dodal je še, da je bil blok najverjetneje del vhoda v tempelj in da je v dobrem stanju. Po poročanju tiskovne agencije Associated Press so ga prenesli v skladišče v Sivi, kjer bodo zanj poskrbeli tamkajšnji restavratorji.

Antonin Pij, krušni oče Marka Avrelija

Leta 86 rojeni Antonin Pij je bil 15. cesar Rimskega cesarstva. Ko je leta 138 zasedel prestol, je posinovil takrat 17-letnega Marka Avrelija in tako je po Pijevi smrti leta 161 vladarska oblast prešla v njegove roke.

Da je bil Antonin Pij po prihodu na prestol poimenovan Pij, obstajata dve razlagi, in sicer ker je prisilil rimski senat, da za boga proglasi njegovega krušnega očeta Hadrijana, ali pa zato, ker je pomilostil senatorje, ki jih je obsodil na smrt njegov predhodnik Hadrijan.

P. G., foto: Egiptovsko ministrstvo za starine