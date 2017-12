V Siriji odkrili 4.000 let star obrambno-komunikacijski kompleks

Ločnica med urbanimi in nomadskimi področji

29. december 2017 ob 20:24

Lyon/Hama - MMC RTV SLO

Nedavna analiza zračnih in satelitskih posnetkov je omogočila najdbo več kot tisoč lokacij v Siriji, ki so povezane v obsežno obrambno in komunikacijsko mrežo iz bronaste dobe, datirano v drugo tisočletje pr. n. št.

Odkritje bo gotovo povzročilo, da bomo morali razumevanje poselitve step tega dela Bližnjega vzhoda premisliti na novo, je poročal portal Science Daily. Raziskavo je vodila ekipa znanstvenikov arheološkega laboratorija francoske univerze iz Lyona in sirskega direktorata za antiko in muzeje, svoje odkritje pa so pred kratkim objavili v znanstveni reviji Paleorient.

Regija, ki jo je francosko-sirska raziskovalna ekipa vzela pod drobnogled, je vzhodno od sirskega mesta Hama in se razprostira na približno 7.000 kvadratnih kilometrih. Strateško je območje pozicionirano na vhodu v gosto poseljeno področje rodovitnega polmeseca, kjer so se razvile prve človeške civilizacije, in ga lahko vidimo kot nekakšen branik pred puščavskimi in polpuščavskimi regijami proti vzhodu, kjer so prebivala nomadska ljudstva.

Prav tam je ekipa geoarheoloških raziskovalcev odkrila presenetljivo dobro ohranjene arheološke lokacije, ki med drugim vključujejo utrjeno obrambno in komunikacijsko mrežo trdnjav, datirano med letoma 2.000 in 1.550 pr. n. št. Tako obsežen in star sistem trdnjav ni bil še nikoli odkrit v tem delu sveta.

Varovanje urbanih področij

Obrambna struktura, ki je vsebovala številne večje in manjše trdnjave, obrambne stolpe in obzidja, je bila po navedbah raziskovalcev zasnovana in izgrajena z enim samim ciljem, in sicer da je varovala urbana področja in njihovo zaledje. Obrambni sistem je tekel vzporedno z gorskim grebenom, ki se dviga nad z nomadskimi ljudstvi poseljenimi sušnimi stepami osrednje Sirije.

Glede na ugotovitve raziskovalcev so bile trdnjave zgrajene iz velikih kamnitih blokov iz na grobo obdelanega bazalta, ki je tvoril več metrov široke in visoke zidove. Postavljene pa so bile tako, da je vsaka naslednja trdnjava lahko videla prejšnjo, tako so si med sabo ob hipotetičnem vpadu nomadov ali kakšne druge sovražno nastrojene skupine, lahko hitro signalizirali in opozorili na pretečo nevarnost.

Ogenj in dimni signali

Komunikacija je potekala s pomočjo prižiganja ognjev ali s spuščanjem dimnih signalov, informacija pa je tako izredno hitro prispela do centrov moči, od koder je sledil ukaz za pripravo obrambe. Takšen obširen obrambno-komunikacijski sistem je omogočal izredno učinkovito obrambo velikega področja, so navedli v raziskavi.

Datacija lokacij, ki so jih odkrili s pomočjo zračnih in satelitskih posnetkov od leta 1960 do danes, je potekala s pomočjo keramike, ki so jo našli ob izkopavanju. Za zdaj so rekonstruirali obrambno mrežo v dolžini 150 kilometrov.

G. K.