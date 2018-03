Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Grad Štanjel v poletnih mesecih obiščejo številni turisti. Foto: BoBo Sorodne novice Obnovljen štanjelski grad, ki je (pre)dolgo žalostno sameval Dodaj v

V Štanjelu bo domoval prvi muzej slovenskega jezika in knjige

V občini Komen leži 28 arheoloških najdišč

14. marec 2018 ob 13:32

Štanjel - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V gradu Štanjel končujejo obnovo spodnje grajske dvorane, v katerem naj bi prostor našel tudi prvi muzej slovenskega jezika in knjige.

Štanjel je eden od štirih stebrov turizma na Krasu, zato v občini Komen veliko vlagajo tako v gradnjo komunalne opreme kot v obnovo gradu. V sezoni se turisti v Štanjelu zadržijo le nekaj ur, v zimskih mesecih pa je srednjeveško mesto mesto duhov, zato občina Komen že vrsto let postopoma obnavlja grad Štanjel, da bi vanj umestila vsebine, ki bi privabile obiskovalce tudi pozimi.

Kot smo poročali na začetku meseca, so na gradu opravili obsežno prenovo. Med drugim so prenovili grajsko streho, vse strope in tla v osrednjem grajskem stolpu, vgradili novo stavbno pohištvo in dogradili fasado. Skupaj bosta prvi in drugi del obnove gradu stala 560 tisoč evrov, letos pa bodo za obnovo namenili še 340 tisoč evrov občinskih in nepovratnih sredstev.

Zdaj končujejo prenovo spodnje palače. V njej bosta vinoteka in točka Nature 2000 in ker je prostora še dovolj, tudi muzej slovenskega jezika in knjige. "Povezali smo vse ključne nacionalne in lokalne ustanove, NUK, ZRC SAZU, Narodni muzej, Narodno galerijo, Slovenski šolski muzej, Etnografski muzej, Knjižnico Sežana in občino Komen, ki so prispevale vsebine," je dejal vsebinski vodja projekta Uroš Grilc.

Po svetu so za razvoj turizma pomembna tudi arheološka najdišča. V občini Komen jih leži 28, da bi jim našli pravo mesto na turističnem zemljevidu, je nastal projekt Kaštelir. "V projektu, ki je bil lani prijavljen, je predvideno, da bi se v gradu vzpostavila info točka, poleg tega naj bi se na območju Gledance prezentirali ostanki tega gradbišča in pripravila maketa," je pojasnila vodja projekta Astrid Prašnikar.

Vendar pa bodo na komenski občini še vlagali v obnovo stavb. Na ministrstvu za okolje čaka na odobritev projekt kraških občin Geopark Kras; za Komen je namenjenih 2,8 milijona evrov. Odločitev naj bi bila znana v kratkem.

K. T., Irena Cunja, Radio Slovenija