Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Svetovna carinska organizacija, Europol in Interpol so v dveh ločenih operacijah zasegli številne umetniške in zgodovinske predmete, med katerimi so bili med drugim stari kovanci, antično pohištvo, umetniške slike, glasbila in arheološki predmeti. (Slika je simbolična.) Foto: Wikipedia Commons Francoski cariniki so v okviru operacije na pariškem kolodvoru Gare du Nord prestregli pol milijona evrov vredno sliko Nicolasa de Staela (1914-1955), francoskega umetnika ruskih korenin. Foto: Wikipedia Commons Sorodne novice Evropsko leto kulturne dediščine: kjer preteklost sreča prihodnost Dodaj v

Zaplenjenih 41 tisoč artefaktov v operacijah proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami

Dve večmesečni operaciji treh organizacij s skupnim ciljem

21. februar 2018 ob 18:24,

zadnji poseg: 21. februar 2018 ob 21:05

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V dveh sicer ločenih operacijah, a s skupnim ciljem proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami so Svetovna carinska organizacija, Europol in Interpol v 81 državah zasegli več kot 41 tisoč umetniških in zgodovinskih predmetov.

Od oktobra do začetka decembra lani je Svetovna carinska organizacija v sodelovanju z Interpolom proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami organizirala mednarodno operacijo Atena. Europol pa je medtem s špansko civilno gardo začel operacijo Pandora II na evropskih tleh.

Številne preiskave in aretacije

Tako so v okviru obeh operacij na letališčih, državnih mejah in v pristaniščih opravili več deset tisoč pregledov in kontrol. Pod budnim očesom pa so se znašli tudi številni muzeji, dražbene in tudi zasebne hiše. Opravljenih je bilo več kot 200 preiskav, 53 ljudi pa je bilo aretiranih, je zapisal Europol na svoji spletni strani.

Preberite še: Turške oblasti zasegle več kot 24 tisoč pretihotapljenih artefaktov



Tudi več kot milijon let star fosil izumrlega sesalca

Francoski cariniki so na pariškem kolodvoru Gare du Nord za las prestregli sliko domačega slikarja Nicolasa de Staela. Umetnina, vredna pol milijona evrov, je bila namreč prav takrat na poti v London.

Argentinska policija je v okviru operacije med drugim zasegla fosil izumrlega sesalca gliptodonta. Fosil je star več kot milijon let, njegova vrednost pa je ocenjena na okoli 121.500 evrov, poročilo Interpola povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Med zaseženimi predmeti so med drugim stari kovanci, starinsko pohištvo, umetniške slike, glasbila in arheološki predmeti.

P. G.