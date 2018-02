Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Rok za prijavo na razpis za sanacijo ljubljanske Cukrarne so znova podaljšali. Foto: BoBo Obnovljena Cukrarna bo ponudila kar 5.550 kvadratnih metrov uporabnih površin, od tega jih bodo predvidoma 2.500 namenili galerijskim prostorom. Foto: Promocijsko gradivo Sorodne novice Mestna občina Ljubljana išče izvajalca prenove Cukrarne Dodaj v

Znova podaljšali rok za prijavo na razpis za obnovo Cukrarne

Obnovljena stavba bo imela 5.550 kvadratnih metrov uporabnih površin

22. februar 2018 ob 21:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

MOL je znova podaljšal rok za prijavo na razpis, s katerim išče izvajalca prenove nekdanje tovarne sladkorja Cukrarne. Najugodnejšega gradbinca na ljubljanski občini zdaj iščejo do 14. marca.

"Rok za predložitev ponudb za javni razpis je bil podaljšan do 14. marca 2018, in sicer zaradi spremembe določenih popisnih postavk, s katerimi smo podrobneje definirali opise za pripravljalna dela za izvedbo gradnje. Poleg tega pa smo ugodili pozivom ponudnikov na portalu javnih naročil k podaljšanju roka za oddajo ponudb, saj si želimo pridobiti kar najbolj kakovostno pripravljene in primerljive ponudbe," so pojasnili na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Spomnimo, da je MOL že kar nekajkrat premaknil rok za oddajo ponudb. Sprva je bil ta rok 25. januar, nato so ga podaljšali na 12. februar, zatem na 7. marec in zdaj na 14. marec.

Na MOL-u upajo, da bo ministrstvo za okolje in prostor še ta mesec izdalo sklep o dodelitvi evropskih sredstev. Prenovo Cukrarne, kot predvidevajo, bodo tako začeli po prejetem sklepu o sofinanciranju, končanem izboru izvajalca gradnje, podpisu pogodbe za izvajanje del in prejetju bančne garancije za dobro izvedena dela.

Rekonstrukcija propadajočega objekta

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija obstoječega objekta Cukrarna s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo pohištva in opreme. Namen naložbe je izboljšati urbano okolje in oživiti širše mestno središče ter sanirati degradirano območje Cukrarne, izhaja iz razpisa.

Občina želi v nekdanji rafineriji sladkorja urediti sodobni galerijski prostor, ki bo popestril ponudbo na področju vizualne in likovne umetnosti. Kot so povedali za STA, bosta pri tem pomembno vlogo odigrali najpomembnejši bienalni prireditvi v Ljubljani, BIO Ljubljana in Mednarodni grafični bienale. "S tem bo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani," so prepričani.

Galerijo Cukrarna bo upravljal Muzej in galerije mesta Ljubljana kot javni zavod, ki ga je MOL ustanovil za opravljanje tovrstne dejavnosti.

5550 kvadratnih metrov površin

Projektno predvidene površine v kletni etaži, pritličju, dveh galerijskih etažah in na podstrešju znašajo slabih 5550 kvadratnih metrov, od tega je 2500 kvadratnih metrov prostorov namenjeno galerijskim prostorom. V preostalem delu objekta so predvideni še upravni prostori, manipulativni prostori, knjigarna, kavarna ter potrebne komunikacijske površine, skladišča in tehnični prostori.

G. K.