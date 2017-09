20. FSF: Najboljši film je Družina, najboljši igrani film pa Ivan

Zaključek jubilejnega 20. Festivala slovenskega filma

16. september 2017 ob 20:33

Portorož - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Vesna za najboljši celovečerni film gre torej dokumentarcu Roka Bička, naslovljenem Družina, z vesno za najboljši celovečerni igrani film pa so ovenčali Ivana, ki ga podpisuje Janez Burger.

Pri dokumentarcu Roka Bička Družina gre za observacijski dokumentarni film, v njem spremljamo precej zapleteno življenje Mateja Rajka, koncept družine pa je postavljen v veliko širši koncept od pojmovanja tradicionalne družine.

Film je nastal v produkciji Cvinger filma, Zavoda za kulturne dejavnosti, in koprodukciji RTV Slovenija. Omenimo še, da je Biček pred štirimi leti s celovečernim prvencem Razredni sovražnik že zmagal na Festivalu slovenskega filma.

Vesna za najboljši celovečerni igrani film pa je namenjena filmu Ivan, ki je nastal v produkciji Staragare ter koprodukciji Propeler Filma Zagreb in RTV Slovenija. Film v režiji Janeza Burgerja je kompleksna upodobitev ženske v duševni stiski. Kot pričakovano je izvrstna Maruša Majer dobila nagrado za najboljšo žensko vlogo. Prav tako pa je vesna za najboljši scenarij šla filmu Ivan oziroma njegovim avtorjem Srdjanu Koljeviću, Melini Koljević, Burgerju in Alešu Čaru.

Vesno za najboljšo režijo je prejela Hana A. W. Slak za film Rudar, vesno za najboljšo moško vlogo pa je dobil Leon Lučev, ki je nastopil v Rudarju.

O nagrajencih sta odločali tričlanski mednarodni strokovni žiriji. Prvo žirijo, ki je odločala o nagradah za celovečerne filme (igrane, dokumentarne, animirane in igrane v manjšinski slovenski koprodukciji), so sestavljali režiserka Jasna Krajinovič, profesor in filmski zgodovinar Peter Stanković ter programski direktor in filmski publicist Zlatko Vidacković. Druga, ki so jo sestavljali igralka Nataša Barbara Gračner, filmska selektorica Maja Malus Azhdari in producent Rok Sečen, pa je odločala o dokumentarnih filmih.

Na ogled je bilo 97 filmov, za najvišjo nagrado vesna se je potegovalo 52 filmov, med temi je bilo 16 celovečernih, in še 32 preglednih, v spremljevalnem pa 13. V spremljevalnem programu so v novi sekciji Podmladek prikazali sedem, v sekciji Posvečeno pa šest filmov. V tekmovalnem programu je bilo poleg 16 celovečercev na ogled 5 srednjemetražcev, 21 kratkih filmov in osem študijskih filmov, vanj pa sta bili vključeni tudi dve manjšinski slovenski koprodukciji. Na letošnji festival je bilo prijavljeno rekordno število filmov, in sicer kar 186.

Še nagrada Art kino mreže Slovenije

Četrto leto zapored pa je Art kino mreža Slovenije v okviru FSF-ja podelila svojo posebno nagrado, ki je šla filmu Ivan. Žirija v sestavi Aliki Kalagasidu (ljubljanski Kinodvor), Samo Seničar (celjski Mestni kino Metropol) in Žiga Kump (Kulturni dom Krško) je v obrazložitvi zapisala: "Film Janeza Burgerja Ivan je psihosocialna diagnoza današnjega časa o izgubljenosti sodobnega človeka in iskanju samega sebe. Osrednja protagonistka filma je oseba, ki ne spada nikamor oziroma ne pripada nikomur. Da bi postala to, kar mora postati, ji ne preostane drugega, kot da vzame stvari v svoje roke. Burger na pleča Maruše Majer postavi čustveno zahtevno psihološko zgodbo, ki jo skupaj spretno privedeta do zaključka brez kančka sentimentalnosti in patetike."

Sicer Art kino mreža združuje 24 kinematografov ter prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma s slovenskih tal. Namen te mreže je medsebojno sodelovanje in razvoj delovanja kinematografov, izmenjava izkušenj, strokovnega znanja in informacij.

Velika Badjurova nagrada in tretji kosobrin po vrsti

Z najvišjo nagrado za domačo kinematografijo, Badjurovo nagrado za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti, so na uvodni slovesnosti ovenčali Francija Zajca, enega najdejavnejših producentov avdiovizualne produkcije pri nas. "Pri nas je tako: če je film dober, je zato zaslužen režiser, če je pa slab, pa je odgovoren producent," je za Radio Slovenija hudomušno izjavil letošnji lavreat.

Letos so tretjič podelili tudi nagrado kosobrin, namenjeno dragocenim filmskim sodelavcem neavtorskih poklicev za izjemen prispevek k slovenski kinematografiji in televizijskemu ustvarjanju. Tokrat je šla v roke sodelavke arhiva RTV Slovenija Jožice Hafner, katere veliko znanje, poznavanje arhivskih 'zakladov' Televizije Slovenija in pa prizadevnost pri kopanju po različnih 'nitih' podatkov je rešilo že marsikateri prispevek.

Lani je nagrado za najboljši celovečerni film je prejel igrano-dokumentarni film Žige Virca Houston, imamo problem!, vesno za najboljšo režijo pa Damjan Kozole za Nočno življenje. Leto poprej pa so nagrado za najboljši celovečerec podelili grozljivki Tomaža Gorkiča Idila, Kot najboljšega režiserja pa so ovenčali Jana Cvitkoviča za kratki film Ljubezen na strehi sveta.

