Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Recept beneškega programskega direktorja Alberta Barbera zveni zelo preprosto: na Lido poskušajo ob zgodnjem začetku oskarjevske sezone privabiti nekaj odmevnih hollywoodskih filmov, ponuja pa tudi pregled novih filmov odmevnih avtorjev z vsega sveta. Foto: EPA Slovesnost ob odprtju festivala bo vodil italijanski igralec Michele Riondino, ki si je dal včeraj ogromno dela s poziranjem za fotografije. Foto: AP Festivalsko vodstvo vztraja, da enakomerna zastopanost spolov "ni njihova dolžnost", nekateri kritiki pa opozarjajo, da je to deloma tudi posledica mačistične kulture, ki se ni pripravljena ukloniti napredku. To verjame tudi danska režiserka Susanne Bier, ki je letos predsednica ene od žirij v Benetkah. "Tradicionalno je tukaj manj enakopravnosti, zato nekatere problematike pridejo bolj do izraza kot drugje." Foto: EPA Film je večni povratnik filmske industrije: prvič se je pojavil leta 1937, nato 1945 kot muzikal z Judy Garland v glavni vlogi in še enkrat, leta 1976, z Barbaro Strisand pred mikrofonom. In zdaj se zvezda rojeva še enkrat: Bradley Cooper še enkrat režira melodramo o kantrizvezdi, ki jo igra Lady Gaga. Foto: IMDb Dodaj v

Beneški festival je tu: poplav zvezd, režiserk pa skoraj ni

V Benetkah se začenja mednarodna filmska Mostra

29. avgust 2018 ob 09:20

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Do naslednje sobote bodo žarometi (in pozornost filmofilov po vsem svetu) uperjeni v Benetke: nocoj se v mestu na vodi začenja 75. mednarodni filmski festival, še vedno eden najpomembnejših na svetu. Odprtje bo zaznamovala filmska biografija Neila Armstronga, v kateri astronavta igra Ryan Gosling.

Biografsko dramo Prvi človek (First Man) je režiral Damien Chazelle, najmlajši dobitnik oskarja za režijo v zgodovini (Dežela La La mu je kipec prinesla pri 32 letih). Za zlatega leva se poteguje 21 filmov, med njimi novi celovečerec grškega ekscentrika Yorgosa Lanthimosa, The Favourite z Emmo Stone v glavni vlogi.



75-letnica v festivalskem svetu očitno pomeni najboljša leta: po ocenah stroke je letošnji nabor izjemno močen in bo najbrž festival še trdneje zasidral na položaj glavnega "napovednika" oskarjevske sezone. Prinaša naslove, ki jih bomo verjetno največkrat slišali med podeljevanjem nagrad – in v tekmovalnem sporedu enaindvajsetih filmov eno samo režiserko. Avstralka Jennifer Kent, ki je pred štirimi leti navdušila z grozljivko The Babadook, se vrača s filmom The Nightingale.

Selektor Alberto Barbera je stanje komentiral takole: "Če bi v tekmovalni izbor uvrstili še en film samo zato, ker ga je režirala ženska, bi bilo to do nje zelo žaljivo ... Raje bi zamenjal svojo službo, kot pa da bi bil prisiljen film izbrati, ker ga je režirala ženska, in ne zaradi kakovosti." Dodal je še, da mora do sistemskih sprememb najprej priti pri procesu nastajanja filmov. "Ni naša dožnost, da spreminjamo razmere."

Pa res ni dobrih filmov, ki bi jih režirale ženske?

Za primerjavo: Cannes je imel letos za odtenek bolj uravnoteženo razmerje (med sedemnajstimi tekmovalnimi filmi so bili trije taki, ki so jih režirale ženske). Filmski festival v Torontu, ki poteka bolj ali manj sočasno kot beneški, pa prinaša nove filme avtoric, kot so Claire Denis, Nicole Holofcener, Elizabeth Chomko, Patricia Rozema, Nadine Labaki in Mia Hansen-Løve.

Med filmi v glavnem programu letošnje Mostre je zaznati močno zastopanost ameriške kinematografije. Poleg uvodnega filma First Man bodo prikazani tudi vestern bratov Ethana in Joela Coena, naslovljen The Ballad of Buster Scruggs, Vox Lux v režiji Bradyja Corbeta ter The Mountain v režiji Ricka Alversona. Ameriški filmar Julian Schnabel tekmuje za zlatega leva s francosko-ameriško koprodukcijo At Eternity's Gate.

Za prestižno nagrado se poteguje še en vestern - The Sisters Brothers francoskega režiserja Jacquesa Audiarda, pa tudi dela režiserjev Mika Leigha (Peterloo), Olivierja Assayasa (Doubles vies) in Alfonsa Cuarona (Roma).

Kako se Lady Gaga odreže kot filmska zvezda?

Zunaj tekmovalnega programa bodo med drugim prikazali režijski prvenec ameriškega igralca Bradleyja Cooperja A Star is Born, v katerem nastopa Lady Gaga, eden od najbolj pričakovanih dogodkov pa je svetovna premiera doslej nedokončanega zadnjega filma Orsona Wellsa z naslovom The Other Side of the Wind.

V Benetkah spet pričakujejo poplavo zvezdnikov, med njimi letošnja dobitnika zlatega leva za življenjsko delo Vanesso Redgrave in Davida Cronenberga.

Predsednik žirije festivala bo mehiški režiser Guillermo del Toro, ki se v laguno vrača po tem, ko je lani Oblika vode tam prejela zlatega leva za najboljši film. Nagrajence bodo naznanili ob sklepu festivala 8. septembra.

A. J.