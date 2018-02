Bollywoodski film o menstrualni higieni nesprejemljiv za pakistanski cenzorski odbor

Po resnični zgodbi posneti film PadMan

20. februar 2018 ob 11:31

Islamabad - MMC RTV SLO

Bollywoodski film, ki se ukvarja s temo ozaveščanja o menstruaciji, je v Pakistanu ostal pred zaprtimi vrati kinematografov - v nasprotju s sosednjo Indijo, kjer je od pred kratkim na ogled.

Gre za indijski film PadMan (Vložkar), ki se opira na resnično zgodbo Arunačalama Murugananthama (1962), ki je začel izdelovati nizkocenovne ženske mesečne vložke, potem ko je ugotovil, da njegova žena ni imela dostopa do njih v majhnem ruralnem kraju v južni Indiji.

PadMan je torej ohlapno zasnovan na življenju Indijca Murugananthama, ki je izumil stroj za izdelavo ženskih vložkov, bistveno cenejših od večine komercialno dostopnih izdelkov, da bi svoji ženi lahko prihranil krpe in časopise, ki jih je uporabljala med menstruacijo. Glavnega protagonista v filmu upodablja zvezdnik bollywoodskih akcijskih filmov Akšaj Kumar.

"Aktivistični" vložki v kuvertah

Člani pakistanskega odbora za cenzuro si filma pravzaprav sploh niso hoteli ogledati, saj je njegov predmet tabutema, s čimer naj bi film ogrožal islamsko kulturo. Prepoved prikazovanja filma je razbesnela mnoge Pakistanke, ki so se odločile ukrepati. Tako so začele pakistanskemu odboru za cenzuro protestno pošiljati svoje vložke z različnimi napisi, izpisanimi seveda z rdečo barvo. Solidarnost z ženskami so pokazali tudi nekateri njihovi moški sodržavljani.

V pakistanski družbi, v kateri se o menstruaciji praviloma preprosto pač ne govori, v trgovinah ženskam izročijo ta sanitarni material zavit v črno plastiko ali papirnato vrečko.

Poziv režiserja cenzorjem

Režiser R. Balki, ki je s Svanandom Kirkirejem napisal tudi scenarij, je pozval pakistanski cenzorski odbor, naj si vendarle ogleda film, da bo "spoznal, kako globoko empatičen je do kulture azijske podceline, kjer ženske umirajo zaradi pomanjkanja menstrualne higiene".

"Ne morete prepovedati takega filma," je dodal Balki. "Če prepovedujete ta film, potem ste pravzaprav nepošteni do žensk in človeštva. Ne samo zaradi filma, temveč zaradi zgodbe o življenju tega človeka in zaradi teme, s katero se ukvarja," režiserjeve besede navaja Deutsche Welle.

Vendar je tudi v Indiji za mnoge ženske, še posebej pubertetnice, menstruacija nekaj sramotnega in neprijetnega. Ženskam je med mesečnim perilom pogosto prepovedan vstop v svetišča in prisostvovanje pri domačih verskih obredih, tudi kuhanje ali vstop v kuhinjo jim takrat nista dovoljena.

Nadvse uspešen socialni podjetnik

Leta 2014 je revija Time Murugananthama uvrstila na seznam 100 najvplivnejših ljudi na svetu, dve leti pozneje ga je indijska vlada nagradila z nagrado padma šri, četrtim najvišjim državnim odlikovanjem v Indiji. Njegove stroje za nizkocenovno izdelavo vložkov danes uporabljajo v večini indijskih zveznih držav, s svojim podjetjem Jayaashree Industries pa načrtuje izdelavo teh strojev tudi zunaj indijskih meja.

