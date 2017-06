Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Leta 2011 je Norvežan Anders Breivik v bombnem napadu v Oslu in v strelskem napadu na otoku Utøya skupno ubil 77 in ranil 240 ljudi. Foto: EPA Erik Poppe je nazadnje režiral biografski film Kraljeva odločitev, ki je bil letošnji norveški kandidat za tujejezičnega oskarja. Foto: EPA Sorodne novice Le še devet filmov v tekmi za tujejezičnega oskarja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Breivikova morija na otoku Utøya bo pristala na filmskem platnu

Snemanja se bo lotil norveški režiser Erik Poppe

23. junij 2017 ob 15:08

Norveški režiser Erik Poppe se je odločil posneti film o tragičnih dogodkih na otoku Utøya, na katerem je Anders Behring Breivik umoril več deset ljudi.

Spomnimo, da je bil Anders Behring Breivik, ki se označuje za fašista in neonacista, obsojen zaradi množičnega poboja in terorizma. 22. julija 2011 je namreč najprej s podtaknjeno bombo ubil osem ljudi v Oslu, nato pa je na otoku Utøya postrelil 69 mladih, ki so bili na poletnem taboru podmladka laburistične stranke. Tako je skupno ubil 77 in ranil 240 ljudi.

Že več dokumentarnih filmov na to temo

Režiser Erik Poppe (1960) je za norveško nacionalno radijsko postajo NRK ob napovedi načrtovanega filma povedal, da filmski liki ne bodo predstavljali realnih ljudi. Snemanje naj bi potekalo tudi na otoku Utøya, vendar ne na lokacijah, kjer se je dogajala dejanska morija. Začetek snemanja je napovedan za letošnji september.

Po poročanju radia NRK naj bi norveška laburistična stranka nasprotovala snemanju tega igranega filma. Sicer je bilo v preteklih letih na to temo posnetih že kar nekaj dokumentarnih filmov in nekaj naj bi jih bilo še v nastajanju.

Nekdanji filmski direktor fotografije in tudi reportažni fotograf Erik Poppe, ki je dandanes dejaven tudi kot scenarist, je nazadnje režiral norveško-irsko koprodukcijsko biografijo Kraljeva odločitev (v izvirniku Kongens nei), ki je bila letošnji norveški kandidat za tujejezičnega oskarja.

Za zapahe za najmanj 21 let

Norveško sodišče je Breivika leta 2012 spoznalo za prištevnega, zaradi česar je bil kot terorist in morilec obsojen na 21 let zapora, kar je najvišja mogoča kazen v tej državi, ki pa jo je mogoče podaljševati.

P. G.