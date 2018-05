Canska filmska javnost izvedela, zakaj je Slovenija edinstvena kot filmska lokacija

Predstavitev je potekala na največji evropski filmski tržnici v Cannesu

14. maj 2018 ob 17:59

Cannes - MMC RTV SLO

Slovenski filmski center (SFC) je na največji evropski filmski tržnici v Cannesu svetovni filmski javnosti predstavil Slovenijo kot filmsko lokacijo. Ob tem niso pozabili na priložnosti, ki jih filmskemu sektorju ponujajo filmske lokacije v kombinaciji z ukrepom 25-odstotnih denarnih povračil.

Predstavitev je potekala v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO), Turizmom Ljubljana in Zavodom AIPA, so sporočili iz SFC-ja.

Zanimanje za snemanje v Sloveniji narašča

"Ukrep denarnih povračil, ki ga je Republika Slovenija sprejela lani, je že obrodil sadove, saj se je zanimanje za snemanje v Sloveniji v primerjavi s preteklimi leti povečalo. V prihodnjih letih pa pričakujemo še več povpraševanja in zanimanja za snemanje slovenskih edinstvenih lokacij in prostorov," je na današnji predstavitvi v uvodu povedala direktorica SFC-ja Nataša Bučar.

Zbrani filmski javnosti je nato vodja promocijskih predstavitev STO-ja Metka Pirc razložila, da Slovenija s svojim geostrateškim položajem, butičnostjo, izjemno naravno in kulturno raznolikostjo znotraj štirih regij predstavlja izredno velike možnosti za prihod svetovnih filmskih ekip.

Dostopne, edinstvene in navdihujoče filmske destinacije

Pirčeva je izpostavila štiri slovenske regije, ki so jih v STO-ju poimenovali Mediteranska & Kraška Slovenija, Termalna Panonska Slovenija, Ljubljana & Osrednja Slovenija in Alpska Slovenija. Predstavila jih je kot "edinstveno paleto dostopnih, unikatnih in navdihujočih filmskih destinacij".

Filmska industrija pripomore k večji prepoznavnosti destinacije, filmski turizem pa spodbuja tudi t. i. desezonalizacijo, saj se filme lahko snema v vseh štirih letnih časih. Geografska in podnebna raznolikost Slovenije se v tem primeru ponovno pokažeta kot eni od ključnih prednosti, je še dodala.

Živahne barve Ljubljane v prepletu mesta in narave

Glavno mesto Ljubljana je najbolj znano po svojih "živahnih barvah in združevanju mestnih in zelenih površin, kar na filmskem platnu zlahka prepriča še tako zahtevnega režiserja in gledalca", menijo v SFC-ju. V Cannesu so zato nekaj časa posvetili tudi predstavitvi prestolnice.

Daša Kastelic iz Turizma Ljubljana je poudarila, da je Ljubljana mesto z zeleno dušo in trajnostno vizijo razvoja. "Čeprav se uvršča med srednje velika evropska mesta, ohranja prijaznost manjšega kraja, hkrati pa ima vse, kar imajo velike prestolnice. Iz zelene prestolnice vodijo poti v regijo Osrednjo Slovenijo, kjer so znamenitosti z Unescovega seznama svetovne dediščine in pravi pragozd," je opisala slovensko glavno mesto.

Več različnih lokacij v enem dnevu

Slovenija kot filmska destinacija ima veliko prednosti, ključna je po besedah še enega današnjega govornika Alana Viteziča iz produkcijske hiše Nora ta, da je iz Ljubljane do najbolj oddaljene filmske lokacije največ dve uri vožnje. Kot ključno je izpostavil še to, da lahko na več lokacijah filmski ustvarjalci snemajo v istem dnevu. "Dopoldne so lahko med grički v Pomurju, popoldne pa že na obali ali v Alpah," je slikovito orisal možnosti, ki jih filmarjem ponuja Slovenija.

Navdušujoče se mu zdi tudi to, da ima Slovenija dva podnebna pasova, celinskega in obalnega, ki sta "za snemanje filmov več kot dobrodošla, predvsem v zimski sezoni".

Vzpostavljanje vezi in znanstev med filmskimi ustvarjalci

Glavni cilji tokratnega srečanja slovenskih in tujih producentov v Cannesu so bili promocija Slovenije kot filmske lokacije, izmenjava dosedanjih produkcijskih izkušenj ter vzpostavitev platforme za vzpostavljanje vezi in znanstev med filmskimi ustvarjalci, predvsem med producenti.

Prav s tovrstnimi dogodki želi SFC kontinuirano spodbujati dolgoročne gospodarske učinke mednarodnih in koprodukcijskih sodelovanj na področju filmskega ustvarjanja.

Vsako leto milijon evrov za povračila

Lani so začeli izvajati ukrep denarnih povračil. Višina denarnega povračila znaša do 25 odstotkov skupno priznanih stroškov za izvedbo (post)produkcije posameznega projekta, porabljenih na ozemlju Slovenije - gre na primer za stroške avtorskih honorarjev, prevoza, najema scenske tehnike ter prenočitev in prehrane ustvarjalcev filma. Vsako leto je na voljo milijon evrov.

N. Š.