Črni panter že pred premiero podira rekorde

Bo Črni panter Marvelov največji blockbuster doslej?

14. januar 2018 ob 17:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Črni panter je že pred prvimi projekcijami na dobri poti, da postane najdonosnejši Marvelov film v zgodovini - to vsaj obeta vrtoglava predprodaja vstopnic.

V prvih 24 urah, ko so Američani lahko v spletni predprodaji kupili vstopnice, je karte za Črnega panterja kupilo več ljudi kot za katerega koli od prejšnjih filmov iz Marvelovega filmskega vesolja. Prve ure predprodaje so bile celo tako evforične, da do karte ni prišla niti oskarjevka Lupita Nyong'o, ki v filmu tudi nastopa. (Tako je vsaj potožila v kratkem videu, ki ga je objavila na družbenih omrežjih).

Povedati je treba, da je Črni panter rekord podrl samo v vodilni spletni prodajalni Fandango - in dodati, da je dosedanji nosilec rekorda, Stotnik Amerika: Zimski vojak, po premieri podrl tudi rekord najbolj prodajanega filma o superjunaku vseh časov.

Uspeh, ki se bo najbrž ponovil pri drugih ponudnikih vstopnic, nakazuje, da bi Črni panter lahko presegel napovedani zaslužek 90 milijonov dolarjev v premiernem koncu tedna. Po najbolj ambicioznih napovedih lahko prehiti celo jezikavega, vulgarnega Deadpoola, ki s 132 milijoni dolarjev v prvem koncu tedna trenutno drži rekord najdonosnejše februarske premiere v zgodovini.

Pozorni spremljevalci t.i. Marvelovega filmskega vesolja verjamejo, da bo prav Črni panter prvi film iz dolgo napovedovane "druge faze" razvoja Marvelovih zgodb. Prvič bomo spoznali Wakando, fiktivno afriško kraljevino in dom bojevnik T'Challe (igra ga Chadwick Boseman).

Poleg Bosemana in Lupite Nyong'o se v igralski zasedbi kar tare znanih obrazov: vloge imajo še Michael B. Jordan, Forrest Whitaker, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Martin Freeman, Andy Serkis in Danai Gurira, ki se je morda spomnite iz Živih mrtvecev. Obenem bo Črni panter prvi Marvelov film s temnopoltim junakom v glavni vlogi. Slovenska premiera se bo zgodila istočasno s svetovno - že čez mesec dni, 15. februarja.

Verjetno ni treba biti velik poznavalec zabavne industrije, da razumeš, da je zanimanje za Črnega panterja tudi pokazatelj tega, da temnopolta občinstva hočejo več "svojih" zgodb na velikih platnih. V zadnjih letih so se te mainstreamovskemu uspehu v Hollywoodu približale bolj kot kadar koli prej: po osvojenem oskarju je Mesečina po celem svetu zaslužila 65 milijonov dolarjev, veliko presenečenje lanskega leta pa je bil tudi uspeh grozljivke Zbeži!, ki je svoj nizki proračun oplemenitila z 254-milijonskim zaslužkom. Zgodovinska drama Skriti faktorji (Hidden Figures) je nabrala 235 milijonov dolarjev, komedija Girls Trip' pa 139 milijonov. Visoka pričakovanja ima industrija tudi od Namiga v času (A Wrinkle in Time), visokoproračunske literarne adaptacije z zvezdniško zasedbo in Avo DuVernay v vlogi režiserke; v kina prihaja slab mesec po Črnem panterju.

Bitka za prestol

Protagonist naslednje od Marvelovih "zgodb o začetkih" je torej T'Challa (Chadwick Boseman), sin wakandskega kralja. Po očetovi smrti se vrne v od sveta izolirano, a skrajno tehnično napredno domovino (napovednik jo opiše kot mitični El Dorado), da bi zasedel mesto na prestolu, ki mu pripada. Seveda mu skuša načrte prekrižati stari sovražnik, izgnani Wakandec Erik Killmober (Michael B. Jordan), ki ne ogrozi le usode Wakande, ampak celega sveta. Mladi kralj mora zato na pomoč poklicati vse svoje zaveznike, tudi posebne sile ženskih bojevnic, skupino Dora Milaje (njihovo voditeljico igra Lupita Nyong'o)

Kulturna dediščina Črnega panterja bo nezgrešljiva, in to ne samo zato, ker so v igralski zasedbi večinoma temnopolti zvezdniki. Režiser Ryan Coogler je "kuriranje" glasbene podlage filma zaupal Kendricku Lamarju. Razlog ni bilo (samo) to, da je Lamar, pisec protestnih himen, trenutno v epicentru hip-hopa, pač pa tudi to, da "se teme, ki jih obravnava Lamarjeva umetnost, ujemajo z vprašaji, ki jih načenjamo v filmu".

"Afrofuturistična" estetika

Cooglerjev film se bo tematsko dotaknil problematike novodobnega kolonializma, ki stega lovke po odročni Wakandi; na tehtnici se znajdeta tradicionalizem na eni in globalistična asimilacija na drugi strani. Kostumografinja Ruth Carter je za film razvila "afrofuturistične" oprave, ki so nekakšna kombinacija za superjunake tradicionalnih pajkic in ogrinjal ter tradicionalnih oblačil Masajev, Tuaregov in drugih ljudstev.

Prezgodaj je za zmagoslavje

Seveda pa je uspeh filma vse prej kot v naprej zagotovljen: donosna premiera je eno, dolgoročen zaslužek pa drugo. Nedavni strmi upad gledanosti Poslednjega jedija je pokazal, da začetna evforija ni dovolj, če se ljudje ne vračajo v kino večkrat in če se o filmu ne razširi dober glas med gledalci samimi. A če sodimo po uspehu Creeda (2015), Ryan Coogler razume, kako posneti film za kar najširše občinstvo.

A. J.