DiCaprio v Tarantinovem filmu o Charlesu Mansonu

V kinematografih že čez leto in pol

14. januar 2018 ob 13:03

Los Angeles - MMC RTV SLO

Leonardo DiCaprio je po poročanjih tujih medijev sprejel vlogo v filmu, ki ga bo Quentin Tarantino posnel o zloglasnih umorih petih ljudi na domu, ki sta si ga delila Sharon Tate in Roman Polanski. Oskarjevec ne bo igral karizmatičnega vodje kulta Charlesa Mansona.

DiCaprio bo v filmu, ki uradnega naslova še nima, igral priletnega, nezaposlenega igralca, je poročala filmska revija Variety.

O natančnem zapletu filma lahko za zdaj samo ugibamo, je pa Tarantino novembra posebej poudaril, da ne skuša posneti biografske zgodbe o zdaj že pokojnem Charlesu Mansonu, ampak širšo sliko "poletja ljubezni 1969", torej obdobja, v katerem je Mansonova Družina na jugu Kalifornije neke noči zagrešila pet nasilnih umorov.

Charles Manson, eden najbolj razvpitih zločincev 20. stoletja, je lani novembra umrl v zaporu; dočakal je 83 let. Na dosmrtno zaporno kazen je bil obsojen zato, ker je naročil umor devetih ljudi, med njimi je bila tudi noseča igralka Sharon Tate, žena režiserja Romana Polanskega.

Morbidno izbran datum premiere

Studio Sony je premiero filma napovedal točno 9. avgusta naslednjega leta, na dan, ko bo minevalo okroglih petdeset let od smrti Tatove in njenih štirih prijateljev, ki so se tistega usodnega večera mudili pri njej doma. Četverica napadalcev je z noži in streli pokončala Tatovo, zvezdniškega frizerja Jaya Sebringa, Abigail Folger, pisatelja Wojcicha Frykowskega in Stevena Parenta, prijatelja oskrbnice vile. Po morilskem pokolu je ob odhodu iz vile ena od članic Družine, Susan Atkins, na vhodna vrata s krvjo izpisala besedo pig (slov. prašič).

Zgoraj omenjena revija in filmski blog Deadline poročata še, da je Tarantino vlogo Sharon Tate že ponudil avstralski zvezdnici Margot Robbie. Še manj določnega vemo o Tomu Cruisu, Bradu Pittu in Alu Pacinu - vsi trije zvezdniki se bodisi "zanimajo za vloge" ali pa naj bi jih Tarantino vabil k sodelovanju.

Zločini Mansonove družine so v novicah obkrožili svet in postali simbol neredov in nasilja v ameriški družbi ob koncu šestdesetih let, hkrati pa naznanili zaton hipijevskega gibanja. Manson je bil v času, ko se je začel oblikovati njegov kult, brezposeln in nekdanji kaznjenec z zgodovino hudih duševnih težav. Do 35. rojstnega dneva je več kot pol življenja preživel za rešetkami. Goreče si je želel postati uveljavljen izvajalec na glasbenem prizorišču, a brez pravega uspeha. Verjel je v "Helter Skelter", apokaliptično rasno vojno, opisal jo je v svoji različici istoimenske pesmi Beatlov. Po medijsko odmevnih umorih je postal pravi popkulturni fenomen, simbol norosti, nasilja in okultnosti, v določenih krogih si je nabral nove častilce.

Samo še dva filma do slovesa?

Film pod okriljem Sony Pictures nastaja pod delovnim naslovom Helter Skelter, po navedbah drugih virov pa naj bi bil delovni naslov #9, saj gre za Tarantinov deveti film. (Ne pozabimo: režiser je napovedal, da se bo po svojem desetem celovečercu upokojil kot filmski režiser.)

To bo seveda tudi prvi film v Tarantinovi karieri, ki ne bo nastal pod okriljem podjetja The Weinstein Company; dolgoročna usoda studia je negotova, odkar je več kot 70 žensk prvega moža podjetja, Harveyja Weinsteina, obtožilo spolnega nadlegovanja ali posilstva. Weinstein, ki uradno sicer še vedno zanika, da bi kogar koli prisilil v spolne odnose, je bil pred slabima dvema mesecema odpuščen, neodvisna produkcijska hiša, ki je včasih nosila njegovo ime, pa še išče kupca.

A. J.