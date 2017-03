Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Lepe vasi lepo gorijo - še posebej, če so lesena kulisa srednjeveškega Nottinghama. Foto: IMDb Jamie Dornan, ki se trenutno v naših kinematografih prebija skozi drugi del Petdesetih odtenkov sive, v novem celovečercu o angleškem srednjeveškem junaku nastopa v vlogi Robinovega zvestega prijatelja Willa Scarleta. Vloga Robina Hooda je pripadla Taronu Egertonu. Foto: IMDb Večino prizorov so posneli na osrednji ulici v starem mestnem jedru Stradunu, so pa za podobo srednjeveškega Nottinghama uporabljali tudi nekatere druge dele starega Dubrovnika, kot je trdnjava Revelin. Foto: IMDb

Do tal zgorela filmska vas v Dubrovniku, postavljena kot Nottingham

Nastaja še ena ekranizacija legende o Robinu Hoodu

7. marec 2017 ob 11:21

Dubrovnik - MMC RTV SLO

V nadzorovanem požaru je v ponedeljek zgorela vas, ki so jo v Dubrovniku postavili za snemanje novega celovečernega filma o srednjeveškem junaku Robinu Hoodu.

Veliki filmski požar je bil tudi sklepni prizor snemanja, ki je potekalo 12 dni, v njem pa je sodelovalo 650 članov filmske ekipe, vključno z glavnimi igralci.

Dubrovničani so bili zaskrbljeni zaradi domnevnega požara v starem mestnem jedru, a so člani ekipe filma Robin Hood: Izvor (Robin Hood: Origins) pojasnili, da je šlo za posebne učinke in da mestno obzidje ni bilo ogroženo.

Požar, ki so ga v večernih urah zanetili filmski jezdeci, so simulirali s pomočjo posebnih plinskih naprav, lesene kulise pa so bile zaščitene s protipožarnimi snovmi. Vse je potekalo pod nadzorom izkušenih strokovnjakov za filmske učinke, za vsak primer pa so bili na kraju dogodka tudi gasilci.

Največja filmska produkcija v zgodovini Nottinghama

Filmska ekipa ni skrivala navdušenja nad Dubrovnikom, ki je s svojim starim mestnim jedrom postal Nottingham. "Snemali smo 12 dni. Angažirali smo približno 700 statistov. V Dubrovnik je prišlo 650 članov filmske ekipe," je za hrvaške medije povzel menedžer za lokacije iz podjetja Pakt media Dean Tošović.

Napovedal je, da se bo ekipa zdaj preselila v hrvaško Istro, snemanje pa bodo sklenili na Madžarskem sredi maja. Dubrovnik Times projekt navaja kot največjo filmsko produkcijo, kar jih je kdaj gostovalo v mestu.

V Dubrovniku sta bila tudi priljubljena igralca Jamie Foxx in Jamie Dornan, ki sta pod taktirko režiserja Otta Bathursta igrala zvesta prijatelja Robina Hooda, Malega Johna in Willa Scarleta.

Producentsko ekipo, ki namerava posnetki trilogijo o Robinu Hoodu, je v Dubrovniku vodil izvršni producent E. Bennett Walsh. Režijo filma je studio zaupal Ottu Bathurstu po scenariju Jobyja Harolda.

Novi filmski Robin Hood je Taron Egerton, njegova izbranka Marion pa Bonova hčerka Eve Hewson, medtem ko je osrednji negativec, nottinghamski šerif, Ben Mendelshon.

Med producenti filma je tudi Leonardo DiCaprio. Po poročanju ameriških medijev je DiCaprio vztrajal, da bo njegov Robin Hood ravno Egerton. Da bi ga mladi angleški igralec lahko zaigral, je celo počakal, da najprej posname celovečerec Kingsman: Secret Service, je pred meseci pisal The Hollywood Reporter.

Premiero novega Robina Hooda s proračunom 90 milijonov dolarjev načrtujejo februarja 2018, za oglaševanje filma so zagotovili 100 milijonov dolarjev.

Lik angleškega junaka, ki ropa bogate, da bi plen razdelil med revne, navdihuje filmske ustvarjalce že več kot stoletje, med najbolj znanimi filmskimi Robini Hoodi iz Locksleyja pa so Errol Flynn, Kevin Costner in Russell Crowe.

Hrvati si lahko samo manejo roke ob tolikšnem zanimanju, kot jim ga izkazuje Hollywood v zadnjih letih. V Dubrovniku so od leta 2011 do predlani snemali Igro prestolov, ki je to že tako turistično oblegano dalmatinsko mesto spremenila v pravi magnet za tuje turiste.

A. J.