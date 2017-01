Dvoboj Trumpa proti "precenjeni" Meryl Streep sprožil tviteraški plaz

Streepovo je podprl tudi George Clooney

10. januar 2017 ob 09:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Donald Trump je ventil za svoj gnev spet našel na Twitterju: trikratno oskarjevko Meryl Streep je okrcal kot "precenjeno igralko", ker ga je na muho vzela v svojem zahvalnem govoru ob prejemu zlatega globusa za življenjsko delo. Streepova v nagovoru Trumpa sicer ni omenila poimensko.

V zahvalnem govoru za nagrado Cecila B. DeMilla se je Streepova spomnila, kako šokirana je bila, ko je Trump na eni od svojih tiskovnih konferenc v predvolilnem boju s kriljenjem karikirano oponašal invalidnega novinarja Serga F. Kovaleskega.

"Ko se veselje do poniževanja zgleduje po nekom, ki je zelo vpliven in na očeh javnosti, taka mentaliteta pricurlja do vsakega posameznika," je izjavila ena najbolj spoštovanih igralk svoje generacije.

Trump se je najprej odzval v telefonski izjavi za New York Times, v kateri se je Meryl posmehnil kot "Hillaryjini oboževalki" in poudaril, da novinarja ni oponašal. "Ljudje kar naprej govorijo, da sem se skušal rogati novinarjevi invalidnosti – kot da bi Merly Streep in podobni lahko brali moje misli – pa tega sploh nisem počel."

Svoje stališče je novoizvoljeni predsednik podčrtal še v seriji tvitov, v katerih se je med drugim pritožil, da ga "napada ena najbolj precenjenih igralk v Hollywoodu, čeprav ga sploh ne pozna". "Še stotič, novinarju sem samo nakazal kačeplazenje, ko je popolnoma spremenil 16 let staro zgodbo, da sem bil jaz videti slabše."

Predsednik vsemu mogočemu rad očita "precenjenost"

Trumpov odziv seveda ni bil neko silno presenečenje, vključno z njegovo izbiro besed: komičarka Dana Schwartz je že več ur prej tvitnila, da "komaj čaka, da bo Donal Trump začel tvitati o tem, kako precenjena je Meryl Streep".

Predsednikova jeza je bila iztočnica za vznik trenda #ThingsTrumpThinksAreOverrated (Stvari, ki se Trumpu zdijo precenjene), s katerim so ljudje naštevali teme, ki jih je v preteklosti že kdaj dajal v nič. "Biti vojni junak", je predlagal nekdo. "Zakoni proti nepotizmu," je bila prav tako očitna domislica. Na seznamu so se znašli še "muzikal Hamilton", "ameriške obveščevalne službe" in tako dalje.

Clooney je izbral stran

Na stran kolegice je stopila že vrsta igralskih avtoritet Hollywooda, med njimi tudi George Clooney. Na predstavitvi novega Netflixovega dokumentarca White Helmets, ki spremlja prizadevanja humanitarnih delavcev v Siriji, je pripomnil: "Ali ne bi mogel biti zaposlen z vodenjem države? Nisem volil zanj, ne podpiram ga in mislim, da je bila odločitev zanj napačna."

"Na tej točki moramo držati pesti, da ne bo vsega uničil. Vsi moramo upati, da se bo solidno odrezal, kajti če ZDA spodleti, se bodo dogajale res grozne reči. Zato morate vsi navijati zanj."

Je Hollywood povzročil več škode kot koristi?

Seveda pa obstaja tudi druga plat medalje. Meghan McCain, hčerka republikanskega senatorja Johna McCaina, je svoj dvom o hollywoodskem pristopu k opoziciji ubesedila takole: "Točno zaradi stvari, kakršna je govor Meryl Streep, je Trump zmagal. Če ljudje v Hollywoodu ne bodo začeli dojemati, kako in zakaj, mu bodo pomagali še do enega mandata."

A. J.