Evropske filmske nagrade: Hladna vojna z največ železi v ognju

Lani slavil Kvadrat Rubena Östlunda

12. november 2018 ob 13:49

Sevilla - MMC RTV SLO, STA

Največ, pet nominacij za evropske filmske nagrade je prejela romantična drama Hladna vojna v režiji Pawla Pawlikowskega, in sicer za najboljši film, scenarij, režijo ter igralko in igralca.

Glavna junaka Hladne vojne sta Zula in Wiktor, ki sta ju odigrala Joanna Kulig in Tomasz Kot. Prva je mlado dekle, ki si želi uspeti kot članica vzhajajoče folklorne skupine Mazurek, drugi je starejši moški, pianist in njen mentor. Film je zasidran v svetu poljske ljudske glasbe, spremljata pa ga tudi jazz in barska glasba.

Zgodba se dogaja v 50. in 60. letih minulega stoletja na različnih evropskih prizoriščih, med drugim na Poljskem, v Berlinu, Jugoslaviji in Parizu, vrti pa se okrog ljubezni dveh oseb, ki ne moreta živeti drug brez drugega, a hkrati ne moreta biti skupaj, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Scenarij sta napisala Pawel Pawlikowski in Janusz Glowacki.

Za najboljši film so nominirani še švedsko-danski film Meja v režiji Alija Abbasija, italijansko-francoski Dogman Mattea Garroneja, italijansko-švicarsko-francosko-nemška koprodukcija Srečen kot Lazzaro Alice Rohrwacher in belgijsko-nizozemski film Dekle režiserja Lukasa Dhonta.

Razen zadnjega so vsi režiserji tudi v tekmi za najboljšo režijo, ob njih pa še Samuel Maoz, režiser izraelsko-nemško-francoskega filma Foxtrot, navaja uradna spletna stran.

Poleg Joanne Kulig iz Hladne vojne se za najboljšo igralko leta 2018 potegujejo Marie Baümer iz filma 3 Days in Quiberon režiserke Emily Atef, Eva Melander iz Meje, Alba Rohrwacher iz Srečen kot Lazzaro, Barbara Lennie iz filma Petra Jaimeja Rosalesa in Halldore Geirhardsdottir iz Bojevnice Benedikta Erlingssona.

V enaki kategoriji med moškimi so poleg Tomasza Kota iz Hladne vojne nominirani Sverrir Gudnason iz filma o teniških legendah Borg/McEnroe režiserja Janusa Metza, Marcello Fonte iz Dogmana, Victor Polster iz Dekleta, Jakob Cedergren iz 112 Gustava Möllerja in Rupert Everet iz drame The Happy Prince, ki jo je tudi režiral.

O dobitnikih 31. evropskih filmskih nagrad, ki jih bodo podelili 15. decembra v Sevilli, bo odločalo več kot 3.500 članov Evropske filmske akademije (EFA). Lani so za najboljši evropski film razglasili švedski celovečerec Kvadrat Rubena Östlunda.

A. K.