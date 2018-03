Faye Dunaway in Warren Beatty dobita priložnost za popravni izpit

Tudi Jimmy Kimmel se vrača v vlogi voditelja

2. marec 2018 ob 21:02

Los Angeles

Akademija je očitno pripravljena pustiti, da Bonnie in Clyde popravita zmešnjavo, ki sta jo nenamerno pomagala zakuhati lani.

Faye Dunaway in Warren Beatty bosta v nedeljo zvečer dobila priložnost, da se na podelitvi oskarjev odkupita za lansko polomijo z zamešanimi ovojnicami. (V roke sta dobila napačno ovojnico - tisto z nagrajenko za najboljšo žensko vlogo - in prenagljeno za najboljši film razglasila Deželo La La, čeprav je v resnici zmagal film Mesečina. Napako je popravil šele producent Dežele La La Jordan Horowitz, ko je bila celotna ekipa muzikala že na odru.)

Tabloidni spletni portal TMZ poroča, da bosta legendarna igralca v nedeljo na podelitvi oskarjev spet razglasila dobitnika nagrade za najboljši film. Mimogrede: pri nas lahko podelitev oskarjev ujamete na televizijah HTV, ORF in ZDF, začne pa se v ponedeljek ob dveh zjutraj po našem času. Dogajanje bomo v živo spremljali tudi na MMC-ju, v ponedeljek zjutraj pa ga analizirali v živo v debati s filmskim kritikom Andrejem Gustinčičem.

Resnejšim medijem uradne potrditve ali zanikanja teh špekulacij od Akademije sicer ni uspelo dobiti. TMZ piše še, da sta se igralca v tem tednu v gledališču Dolby udeležila vaj pred podelitvijo in na odru vsaj dvakrat prebrala vse svoje replike. (Najverjetneje nas čaka kakšna šala na temo lanske pomote - scenaristi njun dialog menda še pilijo.) Ker je tudi letos bitka med glavnima favoritoma za najboljši film (Oblika vode in Trije plakati pred mestom) tesna, bo njuna prisotnost morda dodala element napetosti k vrhuncu večera.

Oba igralca sta v zadnjem letu v intervjujih večkrat izrazila obžalovanje zaradi tega, kar se je primerilo. Beatty je pred kratkim nastopil tudi v skeču, v katerem Jimmy Kimmel brije norce iz svoje vrnitve v vlogo povezovalca večera (oglejte si ga pod novico).

Kako bo Kimmel duhovičil o trenutnem kaosu v Hollywoodu?

Kimmla v voditeljskem fraku letos v resnici čaka veliko večji izziv kot lani: na korekten in spoštljiv, a verjetno vseeno duhovit način mora načeti vprašanje spolnih zlorab v Hollywoodu in iniciative #MeToo, ki so jo te sprožile. Vse to bo moral početi ne samo pred večmilijonskim občinstvom, ampak tudi pred polno dvorano zvezdnic; nekatere so v zadnjih mesecih javno spregovorile o travmatičnih dogodkih iz svoje preteklosti.

Najverjetneje lahko pričakujemo tudi šale o predsedniku Trumpu, že omenjeni kolobociji z napačno ovojnico in raznih popkulturnih mejnikih zadnjega leta.

50-letni komik je bil do zdaj bolj ali manj skrivnosten: ni čisto jasno povedal, ali bo omenjal pregovornega slona v sobi ali ne. "Ne gre za to, da bi v okviru spektakla podoživljali spolne napade," je ta teden komentiral v intervjuju za ABC News. "To je prireditev za ljudi, ki so morda celo življenje sanjali o tem, da bodo nekoč morda osvojili oskarja." Še januarja je sicer novinarjem povedal, da bodo "škandali z nadlegovanjem prav gotovo ena izmed tem podelitve".

