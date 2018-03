Festival frankofonskega filma odpira večplastni portret Montreala

19. marec 2018 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letošnji festival frankofonskega filma, ki bo letos od torka do torka postregel z devetimi celovečerci, ki prihajajo iz 11 držav podpornic festivala, bo odprl film kanadskega režiserja Francoisa Girarda Hochelaga, dežela duš.

V njem Girard predstavlja veččlastni portret 750-letne zgodovine Montreala, v ospredju pa je zgodba arheologa in staroselca Baptista Asignyja, ki se poda na sled svojih irokeških prednikov in ostankov vasi Hochelaga, kjer so se leta 1535 njegovi predniki srečali s francokim raziskovalcem Jacquesom Cartierom. Skozi arheološki pregled razgrinja večstoletno zgodovino staroselcev in raziskovalcev. Film je bil kanadski kandidat za tujejezičnega oskarja, na podelitvi kanadskih filmskih nagrad je prejel štiri nagrade, med njimi za najboljšo fotografijo.

"Kadar stojim na vogalu kakšne ulice v Londonu ali pa v svoji dnevni sobi, se včasih zalotim pri razmišljanju, kdo je tu stal pred mano, kdo je tu živel pred sto, dvesto leti. Iz svojega podstrešnega stanovanja vidim Mont Royal in stadion Percival-Molson. /…/ Sprašujem se, kdo so bili ljudje, ki so gledali isto goro pred tisoč leti, stali pod istim nebom, v ravno takšni zimi. In prav to prostorsko vez sem hotel raziskati. Ko se ozremo k tistim, ki so bili tu pred nami, lažje razumemo lastno pot," je dejal Girard.

Filmi bodo na ogled v Kinodvoru in Slovenski kinoteki

Na festivalu, ki bo potekal v Slovenski kinoteki in Kinodvoru, si bodo gledalci lahko ogledali še filme Ismaelovi duhovi režiserja Arnauda Desplechina, Rudar režiserke Hanne Slak, Slava režiserjev Kristine Grozeve in Petra Valčanova, Ana ljubezen moja režiserja Calina Petra Netzerja, Proti izviru režiserke Marion Hänsel, Bilo je včeraj avtorice Jacqueline Veuve, Življenje je trobenta Antonia Nuića in Divja miška Josefa Haderja.

Festival spada v okvir praznovanja mednarodnega dneva frankofonije, ki ga v Sloveniji že sedmo leto zapored praznujejo veleposlaništva držav v Sloveniji, ki so članice Mednarodne organizacije za frankofonijo, ki ima 80 članic, Slovenija je od leta 1999 država opazovalka kot še 22 drugih držav.

K. T.