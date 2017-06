Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Animirani film bo adaptacija klasične pravljice o Sneguljčici. Moretzova je "princeska, ki se ne vklaplja v zvezdniški svet princesk - ali v njihove konfekcijske številke". po zaslugi rdečih čeveljcev lahko Sneguljčica po svetu hodi v vitkejšem telesu. Foto: Reuters Sneguljčica za 21. stoletje očitno ne bo sodila v kalup klasične disneyevske princese. (Mimogrede, film ne nastaja pod okriljem hiše Disney.) Foto: YouTube

Filmski poster brije norce iz debelušne Sneguljčice

Od promocijske kampanje se je distancirala celo zvezdnica filma

2. junij 2017 ob 14:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Navajeni smo, da zvezdniki stisnejo zobe in promovirajo svoje nove filme, pa čeprav je včasih očitno, da se ni izcimila ravno mojstrovina sedme umetnosti. Chloë Grace Moretz pa se še pred premiero distancira od oglaševanja za novo adaptacijo klasične pravljice o Sneguljčici, ki sramoti ženska telesa.

Začelo se je na Twitterju: eden od novinarjev, ki so se množično zgrnili v Cannes, poročat s filmskega festivala, je fotografiral in tvitnil promocijski plakat za animirani film Red Shoes and the 7 Dwarfs. Na njem vidimo visoko, vitko mladenko, ob njej pa še eno s podobnimi potezami, le da je nižja in močnejše postave. Pripisan je slogan: "Kaj pa, če Sneguljčica ne bi bila več lepa, sedem palčkov pa ne več majhnih?"

Na tak promocijski pristop se je usula takšna toča kritik, da se je oglasila tudi Chloë Grace Moretz, ki v filmu posoja glas Sneguljčici. "Podrobno sem preučila oglaševanje za Rdeče čeveljce - prav toliko zgrožena in jezna sem kot vsi ostali. Tega jaz ali moja ekipa nismo odobrili," je tvitnila.

"Vedite, da sem producentom povedala, kaj si mislim. Svoj glas sem posodila čudoviti zgodbi, za katero upam, da jo boste v celoti videli. Sama zgodba nosi močno sporočilo za mlade ženske in se me je dotaknila. Žal mi je za žalitev, ki je bila onkraj mojega ustvarjalnega nadzora."

Animirani film bo adaptacija klasične pravljice o Sneguljčici. 20-letna Moretzova je torej glas "princeske, ki se ne vklaplja v zvezdniški svet princes - ali v njihove konfekcijske številke". Po zaslugi rdečih čeveljcev lahko Sneguljčica po svetu hodi v vitkejšem telesu.

"Kaj pa, če Sneguljčica in sedem palčkov ne bi bili več taki, kot jih poznamo?," se sprašuje prvi uradni sinopsis filma, ki v kinematografe prihaja naslednje leto. "Ko je urok sedem čednih princev spremenil v sedem zelenih palčkov, so se podali na misijo. Prekletstva bi jih rešil le poljub najlepše princese v deželi."

V resnici se "borijo proti predsodkom"

Studio Locus Creative Studios - nova Sneguljčica namreč ne nastaja pod okriljem Disneya - je že napovedal, da bodo zgrešeno kampanjo ukinili. "Naš film, družinska komedija, naj bi se spopadal s predsodki družbe v zvezi s telesno lepoto. Hvaležni smo za konstruktivne kritike vseh, ki so nas opozorili na našo napako," so zapisali v izjavi za javnost."Žal nam je za zadrego in nezadovoljstvo umetnikov, ki so bili povezani s produkcijo, a niso imeli nobenega opravka z zdaj že prekinjeno oglaševalsko kampanjo." Če je prvi uradni napovednik res odsev tega sporočila, lahko presodite tukaj.

This Chloe Moretz cartoon also seems, uh, questionable pic.twitter.com/93ieRc9JnQ — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 25, 2017

A. J.