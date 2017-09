Filmski vrvež v Portorožu: vesne čakajo na nagrajence

Pogovore boste lahko v živo spremljali tudi na MMC-ju

12. september 2017 ob 08:32

Portorož - MMC RTV SLO

Slovenska filmska in širša kulturna srenja se do sobote seli v Portorož, kjer se drevi začenja 20. izdaja Festivala slovenskega filma, ki ga odpira celovečerna satira Marka Naberšnika Slovenija, Avstralija in jutri ves svet.

Na ogled bo 97 filmov, v uradnem programu bodo v Portorožu predvajali 52 tekmovalnih filmov, od tega 16 celovečernih, in še 32 preglednih, v spremljevalnem pa 13. V spremljevalnem programu so v novi sekciji Podmladek prikazali sedem, v sekciji Posvečeno pa je šest filmov. V tekmovalnem programu bo poleg 16 celovečercev na ogled 5 srednjemetražcev, 21 kratkih filmov in osem študijskih filmov, vanj pa sta vključeni tudi dve manjšinski slovenski koprodukciji. Že dan pred uradno otvoritvijo festivala je bilo v okviru nove sekcije Po(d)mladek prikazanih sedem kratkih filmov mladih za mlade. Na festival se je sicer prijavilo rekordnih 186 filmov.

Praznik slovenskega filma se začenja že dopoldne s projekcijami študijskih filmov, uraden začetek po otvoritveni slovesnosti, kjer bo zbrane nagovoril tudi častni pokrovitelj festivala premier Miro Cerar, pa bo predvajanje portreta letošnjega Badjurovega nagrajenca Francija Zajca režiserja Slavka Hrena, ki mu bo sledila premiera Naberšnikove satirične drame o boju za boljšo prihodnost Slovenija, Avstralija in jutri ves svet. Glavni junak Boris, ki ga upodablja Jure Ivanušič, dela kot vzdrževalec strojev v tovarni in upa, da mu bo prihodnost prinesla nagrado za opravljeno delo in trud. Tu se vplete v dogajanje ponudba podjetja, ki se ukvarja z akviziterko prodajo, svetovanjem in naložbami v vrednostne papirje.

Projekcije bo spremljal pester obfilmski program, med drugim strokovna srečanja in pogovori z ustvarjalci, ki jih boste lahko spremljali tudi prek MMC-ja, na katerem bomo sicer izčrpno poročali o dogajanju v Portorožu. Novost letošnjega festivala so večerne projekcije na plaži na prizorišču imenovanem Kino plaža; v Festivalskem klubu Kempinski pa se bodo pred projekcijami zbirale filmske ekipe.

16 celovečercev

V tekmovalnem programu v kategoriji celovečernih igranih in dokumentarnih filmov so še Košarkar naj bo režiserja Borisa Petkoviča, Ksana Dejana Baboseka, Stekle lisice Borisa Jurjaševiča, Družina Roka Bička, Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba Matjaža Ivanišina in Rajka Grlića, Charlatan Magnifique Maje Pavlin, Bila so Titova mesta Amirja Muratovića, Privid Boštjana Slatenška, Codelli Mihe Čelarja, Anina provizija Igorja Šmida, Ivan Janeza Burgerja, Družinica Jana Cvitkoviča, Zadnji ledeni lovci Jureta Breceljnika in Rožleta Bregarja, Rudar Hanne Slak in Vztrajanje Mihe Knifica.

Filmi produkcije RTV Slovenija, ki sodelujejo na FSF-ju:

.

7 grehov in vrlin, dokumentarec Majde Širca

.

Irena, lahko noč, dokumentarec Mihe Možine

.

Bila so Titova mesta, dokumentarec Amirja Muratovića

.

Ljubo doma, dokumentarec Jerneja Kastelca

.

Sam svoj - portret Jožeta Babiča, dokumentarec Slavka Hrena

.

Legendarni Drenovci, dokumentarec Igorja Vrtačnika

.

Stekle lisice, igrani film Borisa Jurjaševiča

. Charlatan Magnifique, dokumentarec avtorice Maje Pavlin

Najvišjo nagrado za domačo kinematografijo, Badjurovo nagrado za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti, bo na uvodni slovesnosti prejel Franci Zajc, eden najdejavnejših producentov avdiovizualne produkcije. Leta 1945 v Ljubljani rojeni Franci Zajc je že takoj na začetku, ko je pričel kot direktor filma delati pri televiziji, s sodelavci, v prvi vrsti z režiserjem Matjažem Klopčičem, ustvaril enega nepozabnih spomenikov domače kinematografije, celovečerni film Cvetje v jeseni. Sodeloval je tudi pri snemanju televizijskih serij Erazem in potepuh v režiji Staša Potočnika ter Dekameron v režiji Vaclava Hudečka. Niz nepozabnih del, pri katerih je sodeloval, se je nadaljeval: od skoraj alternativnih projektov, kakršni so bili Temni angeli usode v režiji Saša Podgorška, do novodobnih klasik, kakršna je bila na primer filmska priredba romana Čefurji, raus!, ki jo je na veliko platno prenesel sam pisatelj Goran Vojnović.

"Pri nas je tako, če je film dober, je zato zaslužen režiser, če je pa slab, pa je odgovoren producent," je za Radio Slovenija hudomušno dejal Zajc.

Tretji kosobrin Jožici Hafner

Na festivalu bodo tretjič podelili tudi kosobrina, nagrado za dragocene filmske sodelavce neavtorskih poklicev za izjemen prispevek k slovenski kinematografiji in TV-ustvarjanju. Letos jo prejme sodelavka arhiva RTV Slovenija Jožica Hafner, katere veliko znanje, poznavanje arhivskih 'zakladov' Televizije Slovenija in pa prizadevnost pri kopanju po različnih 'nitih' podatkov je rešilo že marsikateri prispevek.

O nagrajencih odloča šest članov dveh komisij

Letošnje vesne bodo podelili v različnih kategorijah, o prejemnikih pa bosta odločali tričlanski mednarodni strokovni žiriji. Kot je dejala direktorica letošnjega festivala Jelka Stergel, želijo na ta način žirijama še v večji meri omogočiti strokovnost. Prvo žirijo, ki bo odločala o nagradah za celovečerne filme (igrane, dokumentarne, animirane in igrane v manjšinski slovenski koprodukciji), sestavljajo režiserka Jasna Krajinovič, profesor in filmski zgodovinar Peter Stanković in programski direktor in filmski publicist Zlatko Vidacković. Druga, ki jo sestavljajo igralka Nataša Barbara Gračner, filmska selektorica Maja Malus Azhdari in producent Rok Sečen, bo odločala o dokumentarnih filmih. Prejemniki vesen bodo znani v soboto.

V sekciji Posvečeno bodo na ogled Odstiranje pogleda z Mirjano Borčič režiserke Maje Weiss, Sam svoj- portrte Jožega Babiča Slavka Hrena, Ne čakaj na maj Františka Čapa, Barabe! Mirana Zupaniča in Socializacija bika Zvonka Čoha in Milana Eriča.

K. T.