Gorniški "film katastrofe" Osem krogov: srhljivo popotovanje ...

... v um in zavest človeka, ki se mu svet obrne na glavo

7. junij 2017 ob 12:37

Celje - MMC RTV SLO/STA

V Mestnem kinu Metropol Celje bo nocoj ob 20.00 premiera filma Osem krogov in pol režiserja Gregorja Kresala, ki je kot Kresalov magistrski projekt nastal na filmski akademiji slovitega Davida Lyncha.

Posnet je bil med aprilom in oktobrom 2015 v Iowi, v pogorju Mt. Blanca ter v slovenskih in italijanskih Alpah.

Projekciji bo sledil dokumentarni 25-minutni film Iz zakulisja o nastajanju Osmih krogov in pol, potekal pa bo tudi pogovor s Kresalom.

"Osem krogov in pol je psihološka drama o alpinistu, katerega visoko leteče sanje postanejo brutalne, ko nepričakovano trčijo v nakopičene frustracije minulega dela. Nesreče prijateljev, s katerimi nikoli ni v celoti razčistil, se mu prav na gori življenja začno z veliko hitrostjo vračati kot nočna mora in preidejo v njegov lastni odsev Dantejevih devetih krogov Pekla. Film je posnet po resnični zgodbi slovenskega osvajanja gore Muztagh Tower, 7273 metrov, avgusta 2008 v Pakistanu, ki se je končala tragično," je povedal Kresal, ki je bil eden izmed treh alpinistov, ki so se leta 2008 odpravili na goro Muztagh Tower.

Pavletu Kozjeku v spomin

Vendar to po Kresalovih besedah ni običajni film o gorah, temveč srhljivo popotovanje v um in zavest človeka, ki se mu svet obrne na glavo. Gre za film katastrofe, ki je s svojim atraktivnim pristopom postavil nove standarde v žanru gorniškega filma, ocenjuje Kresal. Glavni vlogi sta odigrala Američan Joey Maida in mlada slovenska igralka Ana Roza Cimperman, ki živi in dela v Los Angelesu.

Film, ki je dolg 32 minut, je sicer posvečen spominu na vrhunskega slovenskega alpinista Pavleta Kozjeka, ki je svoje življenje pustil na gori Muztagh Tower.

Vsi dosedanji Kresalovi filmi so bili nagrajeni na mednarodnih filmskih festivalih, film Sfinga je odnesel celo več kot 20 nagrad po vsem svetu. Čeprav je bil narejen za skromnih pet odstotkov proračuna povprečnega slovenskega celovečernega filma, ga je v kinematografih videlo petkrat več gledalcev, kot povprečni slovenski film.

Kresal je po poklicu arhitekt, po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije pa je kot alpinist državnega in mednarodnega razreda v svetovnih gorstvih deloval več kot 20 let. S filmom se je začel ukvarjati leta 2000, svoj prvi večji filmski projekt je v treh zaporednih letih (2005-2007) uresničil na arktičnem otočju Svalbard, ko je za RTV Slovenija posnel dokumentarni film Svalbard - Špice Spitzbergna.

Za vrhunske dosežke sta ga nagradili Planinska Zveze Slovenije (PZS) in Mestna občina Ljubljana. Je tudi avtor alpinistične knjižne uspešnice Zimski vzponi ter promocijskega filma za PZS.

A. K.