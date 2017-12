Hiša iz kart se vrača v letu 2018 - a brez Spaceyja

Claire Underwood je končno svobodna

4. december 2017 ob 19:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Podjetje Netflix je obelodanilo dokončno odločitev v zvezi s serijo Hiša iz kart: zadnja, šesta sezona, katere sneamnje so prekinili v oktobru, bo premiero doživela v letu 2018. Iz nje bodo izrezali medtem že odpuščenega Kevina Spaceyja.

Snemanje šeste sezone Hiše iz kart je bilo sunkovito prekinjeno v oktobru, ko so v javnost prišle obtožbe na račun spolnega nadlegovanja, katerega naj bi bil kriv zvezdnik serije Kevin Spacey. (Teh obtožb je bilo v naslednjih tednih še veliko več, podjetje pa je objavilo, da je v celoti pretrgalo svoje vezi z igralcem.)

Šesta sezona ene najuspešnejših Netflixovih izvirnih serij bo štela osem epizod (vse dosedanje so jih imele 13); glavna igralka v njih bo Robin Wright. "Res smo zadovoljni, da smo lahko našli soglasje v zvezi s koncem serije in da bodo gledalci dobili zaključek," je na shodu za medije in komunikacijo izjavil predsednik podjetja Ted Sarandos. S tem se je končalo obdobje negotovosti za 370 ljudi, ki so neposredno zaposleni pri seriji, "ter še za dva tisoč drugih ljudi v Baltimoru, ki so tako ali drugače imeli službe po zaslugi Hiše iz kart".

Revija Variety je še prejšnji mesec poročala, da se producenti pogovarjajo o tem, da bi Spaceyev lik, spretnega političnega manipulatorja Franka Underwooda, preprosto ubili. Sklepno sezono bi na nog obdržala usoda Frankove vdove Claire Underwood.

Pri Netflixu so se že pred časom odločili tudi, da pokopljejo že posneti film o pisatelju Goru Vidalu, ki je bil v postprodukciji, v njem pa je glavno vlogo odigral Spacey, ki je film tudi produciral. Spacey se je sicer kot izvršni producent podpisoval tudi pod Hišo iz kart.

A. J.