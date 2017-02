Jeff Bridges bo filmski Mies van der Rohe

Ozadje nastanka ene njegovih slavnih mojstrovih

16. februar 2017 ob 12:11,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 13:00

Los Angeles

Na platna prihaja zgodba o ikonični Farnsworthovi hiši s pečatom Miesa van der Roheja, slovitega modernističnega arhitekta bo upodobil oskarjevec Jeff Bridges.

Film bo osvetlil razmerje med Miesom - nemško-ameriškega arhitekta so pogosto klicali kar po imenu - in naročnico omenjene hiše, ugledno čikaško zdravnico Edith Farnsworth (vlogo bo prevzela Maggie Gyllenhaal).

Bivališče, ki spominja na steklen zaboj, stoji v čikaškem predmestju Plano (zvezna država Illinois), Farnsworthova ga je naročila leta 1945, tja naj bi se umaknila, kadar se je želela posvečati svojim hobijem, se sproščati in uživati v naravi. Najprej sta bila s slavnim arhitektom prijatelja, menda je med njima preskočila celo ljubezenska iskrica, vse skupaj pa se je končalo na sodišču, kjer sta se tožila zaradi stroškov gradnje, ki so močno presegli načrtovane.

Edith Farnsworth je hišo uporabljala dve desetletji, leta 1972 pa jo je prodala britanskemu nepremičninskemu mogotcu Petru Palumbu in se preselila v svojo vilo v Italiji. Palumbo jo je leta 2003 skladu za ohranjanje zgodovinske dediščine Illinoisa prodal za 7,5 milijonov dolarjev.

Mojstrovina mednarodnega sloga

Farnsworth House velja za eno najbolj cenjenih del slovitega arhitekta, enega velikanov 20. stoletja. Mojstrovina mednarodnega sloga z le eno sobo se razteza na 140 kvadratnih metrih, vodoravne plošče podpirajo jekleni stebri, funkcijo zunanjih zidov pa je prevzelo steklo, ki omogoča panoramski pogled na pokrajino z vseh strani. Hišo, ki je bila dokončana leta 1951, so leta 2004 dodali na seznam ameriških zgodovinsko pomembnih domov, v njej zdaj domuje muzej, je pa bila leta 2008 poškodovana v deževju po orkanu Ike.

Mies van der Rohe je umrl leta 1969, star 83 let, v svoji bogati karieri se je podpisal pod dolg seznam odmevnih del v mednarodnem in modernističnem slogu: med njimi so tudi stavba Seagram v New Yorku, pa čikaška stolpa na naslovu 860-880 Lake Shore Drive in barcelonski paviljon.

