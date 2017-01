Slovenski projekti "v igri" za ugledno nagrado Miesa van der Roheja

V ospredju odnos med grajenim in naravo

5. januar 2017 ob 09:45,

zadnji poseg: 5. januar 2017 ob 09:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letos je za eno najpomembnejših arhitekturnih nagrad Miesa van der Roheja nominiranih deset slovenskih projektov.

Ugledno stanovsko priznanje Evropske unije za sodobno arhitekturo, ki znaša 60.000 evrov, podeljujejo bienalno od leta 1987, posebno omembo za obetavnega arhitekta (ta znaša 20.000 evrov) so leta 2007 dobili Bevk Perović arhitekti, to pa je bilo doslej edino tovrstno priznanje za slovensko arhitekturo.

Pri izboru za omenjeno nagrado sodelujejo arhitekturne zbornice oziroma strokovne organizacije po Evropi, prav tako pa izvršni odbor fundacije Miesa van der der Roheja ter neodvisni strokovnjaki.

Za nagrado se, kot omenjeno v uvodu, poteguje tudi deset arhitekturno zelo raznolikih projektov iz Slovenije: cerkev sv. Janeza Boska (Dans arhitekti), obnova Plečnikove hiše (Arrea arhitektura), materinski dom v Ljubljani (Jereb in Budja arhitekti), naravni rezervat Škocjanski zatok (Ravnikar Potokar arhitekturni biro), upravna stavba NZS-ja (Arhitektura Krušec), obnova Slovenske ceste (Dekleva Gregorič arhitekti, Katušič Kocbek arhitekti, Sadar + Vuga, Scapelab, Studio Krištof), stanovanjska soseska Brdo (Multiplan arhitekti), stanovanjska hiša Prule (Bevk Perovič arhitekti), bivak pod Skuto (Ofis arhitekti) in hiša na Golem (arhitektura Krušec).

"Slovenske projekte še vedno povezuje rdeča nit, ki jo lahko vidimo v velikem poudarku pri oblikovanju detajlov, stikov, ki dajejo izraz arhitekturi. Pri odločanju za teksture, materiale, za definiranje površin in v veliki meri, kar je naša specifika, odnos med grajenim in med naravo, kamor je mnogo projektov postavljenih," je za TV Slovenija povedal Matevž Čelik, član svetovalnega odbora nagrade in direktor ljubljanskega Muzeja za oblikovanje in arhitekturo. Dodal je še: "Edina nagrada, ki ji parira, je Pritzkerjeva nagrada ali pa medalja Alvar Aalto in Slovenci se redno pojavljamo med nominiranci."

Letos se za nagrado poteguje 356 projektov iz 36 evropskih držav, največkrat sta zastopani Francija in Španija z vsaka po 28 projekti. Posebej velja omeniti Gruzijo, ki je del "tekme" za nagrado prvič, v izboru pa je kar s sedmimi projekti. Člani žirije bodo oblikovali seznam 40 projektov ter izbrali pet finalistov. Podelitev nagrad bo maja v paviljonu Miesa van der Roheja v Barceloni.

Leta 2015 je šla nagrada Miesa van der Roheja k arhitektom Barozzi Veiga, ustvarjalcem Filharmonije Mieczyslawa Karlowicza v Szczecinu na Poljskem, leta 2013 pa arhitektom Henning Larsen in studiu Olafur Eliasson za koncertno dvorano Harpan v islandski prestolnici Reykjavik.

VIDEO Slovenski nominiranci za nagrado Mies van der Rohe

A. K.