Britanski igralec Steve Coogan in njegov ameriški kolega John C. Reilly sta v novem filmu postala legendarni komedijantski duo, ki sta ga sestavljala Stan Laurel in Oliver Hardy. Foto: IMDb Sorodne novice Stan brez Olia: Nizozemci našli redek film

John C. Reilly in Steve Coogan kot Stan in Olio, komika in prijatelja

Film Stan & Ollie v režiji Jona S. Bairda

8. avgust 2018 ob 10:01,

zadnji poseg: 8. avgust 2018 ob 10:03

London - MMC RTV SLO, STA

Britanski igralec Steve Coogan in njegov ameriški kolega John C. Reilly sta v novem filmu postala legendarni komedijantski duo, ki sta ga sestavljala Stan Laurel in Oliver Hardy.

Film Stan & Ollie v režiji Jona S. Bairda bo svetovno premiero dočakal 21. oktobra ob koncu 62. festivala v organizaciji Britanskega filmskega inštitutu, v kina pa prihaja januarja 2019.

Zmagoslavna poslovilna turneja

Komika, prvi Britanec, drugi Američan, še danes v smeh spravljata gledalce po vsem svetu, čeprav sta nehala snemati že na začetku 50. let prejšnjega stoletja. Film bo sledil suhljatemu Stanu in debelušnemu Oliu na njuni "zmagoslavni" poslovilni turneji po Veliki Britaniji in Irski.

Kariero sta gradila skoraj 30 let, ko sta leta 1953, po več kot 100 skupnih filmskih projektih, prenehala nastopati. Bairdov film po pisanju BBC prinaša zgodbo, ki ogreje srce. "V središču filma Stan & Ollie je neizmerna vez med dvema dolgoletnima prijateljema, ki sta ustvarila dva od najbolj ikoničnih komičnih likov v zgodovini Hollywooda."

Scenarij za film je delo Jeffa Popa, ki je bil za film Philomena (2013), v katerem prav tako igra Coogan, nominiran za oskarja. V vlogi soprog bomo lahko videli igralki Nina Arianda in Shirley Henderson.

