Konec špekulacij, tretja sezona Pravega detektiva zagotovo bo

Glavna vloga tretje sezone Mahershalu Aliju

2. september 2017 ob 17:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po več mesecih takšnih in drugačnih špekulacij je zdaj jasno, da tretja sezona HBO-jeve serije Pravi detektiv (True Detective) zagotovo prihaja na male zaslone. O datumu premiernega predvajanja prvega dela ni še nič znanega.

Programski direktor HBO-ja Casey Bloys je že meseca julija potrdil, da bo zvezdnik iz filma Mesečina (Moonlight, 2016) Mahershala Ali igral glavno vlogo v zasedbi nove sezone Pravega detektiva (True Detective). Ali je trenutno zelo iskan igralec, saj je nastopil v od kritikov izredno hvaljenem biografskem filmu Hidden Figures (2016), z Mesečino je osvojil oskarja za najboljšo stransko vlogo, medtem pa nastopa tudi v dveh Netflixovih uspešnicah, in sicer Luke Cage in Hiša iz kart (House of Cards).

Glede na izjave HBO-ja bo Ali zasedel glavno vlogo policijskega detektiva Wayna Haysa iz severozahodnega Arkansasa v ZDA, je poročal CNN.

Novi režiser

Jeremy Saulnier, ki je med drugim napisal scenarij in režiral kriminalko Blue Ruin (2013), bo tretjo sezono Pravega detektiva režiral z ramo ob rami z "očetom" serije Nicom Pizzolattom. "Nic je napisal resnično izredne scenarije, tako da smo z njegovo ambiciozno vizijo in z Alijem ter Saulnierjem v ekipi navdušeni nad pričetkom ustvarjanja nove sezone Pravega detektiva," je pojasnil direktor Bloys.

Pizzolatto znova edini pisec

Kot v prvi sezoni, ki je postala neverjeten hit, bo Pizzolatto edini pisec scenarijev. "Silno sem navdušen, da bom lahko delal z umetniki na ravni Mahershala in Jeremyja, upam, da bo vsebina scenarijev primerna za njuna talenta," je dejal Pizzolatto in dodal, da vsi komaj čakajo, da povedo zgodbo tretje sezone.

Nova lokacija

Po navedbah HBO-ja se bo tretja sezona dogajala v osrčju gorovja Ozarks v ZDA (tako kot aktualna Netflixova serija Ozark), kjer se bo skrivnostna zgodba vse bolj zapletala skozi desetletja in odigravala v treh različnih časovnih obdobjih. Druga sezona se je dogajala v Kaliforniji.

Zvezdi Pravega detektiva iz izjemno uspešne prve sezone Matthew McConaughey in Woody Harrelson bosta v novi sezoni še naprej sodelovala kot izvršna producenta, so še sporočili iz HBO-ja.

G. K.