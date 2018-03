Leonardo DiCaprio in Brad Pitt, Tarantinova odcvetela zvezdnika

Še več podrobnosti o naslednjem filmu Quentina Tarantina

1. marec 2018 ob 13:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dolgo napovedovani film o Charlesu Mansonu, ki se ga je lotil Quentin Tarantino, počasi dobiva zelo določne obrise. Poleg Leonarda DiCapria, čigar sodelovanje je bilo že potrjeno, je film dobil še naslov - Once Upon a Time in Hollywood - in novo pridobitev v igralski zasedbi: Brada Pitta.

Za zdaj še skopi sinopsis filma Once Upon a Time in Hollywood opisuje kot "zgodbo, ki se odvija v Los Angelesu leta 1969, na vrhuncu hipijevske ere v Hollywoodu". Protagonista zgodbe sta Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), odcveteli zvezdnik televizijskega vesterna, in njegov dolgoletni kaskader Cliff Booth (Brad Pitt). Oba se trudita ostati nad gladino v Hollywoodu, ki ga ne prepoznata več. "Toda Rick ima zelo slavno sosedo: Sharon Tate."

Vestern za Los Angeles?

Zaenkrat ni znano, ali se skuša Tarantino z naslovom filma pokloniti Sergiu Leoneju in njegovima klasikama Once Upon A Time In America (Bilo je nekoč v Ameriki) in Once Upon A Time In The West (Bilo je nekoč na Zahodu), a zdi se že tako. (Variacijo naslova, Once Upon a Time in Mexico, je za svoj film nekoč že uporabil Robert Rodriguez.)

Tarantino je z obema zvezdnikoma že sodeloval. DiCaprio je bil sadistični sužnjelastnik v Djangu brez okov (2012), Pitt pa ameriški vojak brez posluha za tuje jezike v vojni drami Neslavne barabe (2009).

Revija The Rolling Stone poroča še, da je Tarantino po nepotrjenih podatkih vlogo nesrečne Sharon Tate, ki je bila leta 1969 umorjena, ponudil Margot Robbie. Takrat visoko noseča igralka je bila ena od petih ljudi, ki so jih pripadniki kulta Charlesa Mansona poklali v vili, v kateri je Sharon živela z režiserjem Romanom Polanskim. (Njega takrat ni bilo doma.) Četverica napadalcev je z noži in streli pokončala Tatovo, zvezdniškega frizerja Jaya Sebringa, Abigail Folger, pisatelja Wojcicha Frykowskega in Stevena Parenta, prijatelja oskrbnice vile. Po morilskem pokolu je ob odhodu iz vile ena od članic družine, Susan Atkins, na vhodna vrata s krvjo izpisala besedo pig (slov. prašič).

Morbidno izbran datum premiere

Studio Sony je premiero filma napovedal točno 9. avgusta naslednje leto, na dan, ko bo minevalo okroglih petdeset let od smrti Tatove in njenih štirih prijateljev. Obenem bo to prvi film v Tarantinovi karieri, ki ga ne bo posnel pod okriljem bratov Boba in Harveyja Weinsteina.

"S tem scenarijem se ukvarjam že zadnjih pet let, pa tudi v Los Angelesu živim že vse svoje življenje, vključno z letom 1969 – takrat sem bil star sedem let," je v izjavo za javnost zapisal Tarantino. "Zelo se veselim tega, da bom povedal zgodbo o nekem Los Angelesu in Hollywoodu, ki ne obstajata več. In težko bi se bolj veselil dinamike, ki jo bosta v odnos Ricka in Cliffa vnesla DiCaprio in Pitt."

A. J.