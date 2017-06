Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vis je od hrvaške obale najdlje oddaljen še poseljen otok - in ta izoliranost se na otoku, ki je bil še do leta 1991 v domeni jugoslovanske vojske, še vedno občuti. Foto: MMC RTV SLO / Kaja Sajovic Pri studiu Universal so se menda več let poigravali z idejami, kako sploh nadaljevati sicer zaključeno zgodbo uspešnice iz leta 2008. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Meryl Streep bo Abbine hite prepevala na Visu

Še ena visokoproračunska produkcija išče snemalno lokacijo na Hrvaškem

12. junij 2017 ob 12:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Hollywoodski producenti te dni pregledujejo enega najlepših hrvaških otokov Vis; iščejo namreč lokacije za snemanje nadaljevanja uspešnice, filmskega muzikala Mamma mia!

Na Visu jeseni tako pričakujejo Meryl Streep, Piercea Brosnana, Colina Firtha in najbrž še koga iz igralske zasedbe prvega filma, danes poročajo hrvaški mediji.

Ekipa filma Mamma Mia: Here We Go Again se je že prijavila za olajšave, ki jih producentom ponuja hrvaški avdiovizualni center (Havc), danes poroča Jutarnji list. S Havca snemanja na Visu sicer niso želeli potrditi.

Časnik se sklicuje na neimenovane vire iz hrvaške filmske industrije in napoveduje, da bodo že septembra na Visu nekateri igralci iz izvirne zasedbe muzikala. Napoveduje, da je ob z oskarjem nagrajenih Meryl Streep in Colinu Firthu mogoče pričakovati tudi Amando Seyfried, Stellana Skarsgårda, Julie Walters, Christine Baranski in druge.

Bjorn in Benny kot svetovalca: uradni pečat odobravanja

V nadaljevanju muzikala, ki je bil posnet po predlogi gledališke uspešnice z West Enda, bodo še enkrat preigravali uspešnice švedske senzacije ABBA; menda take, ki v prejšnjem filmu niso bile uporabljene. Moška člana zasedbe, Björn Ulvaeus in Benny Andersson, sta menda pri produkciji angažirana kot svetovalca.

Premiero nadaljevanja načrtujejo za julij naslednjega leta, ob deseti obletnici predvajanja prvega celovečerca. Mamma Mia! je bila nepričakovano velika finančna uspešnica: v kinematografih so z njo zaslužili okoli 600 milijonov dolarjev. Film in igralci, posebej Meryl Streep, so prejeli številne mednarodne nagrade.

Hrvaška, priljubljena filmska kulisa

Mesta ob hrvaški obali, posebej Dubrovnik, so v preteklih letih pričarala filmske kulise za mnoge svetovno znane celovečerce in serije, vključno z Igro prestolov, Vojno zvezd in novo adaptacijo Robina Hooda, ki še čaka na premiero. Filmska industrija tako pripomore tudi k razpoznavnosti in krepitvi hrvaškega turizma.

Pričakujejo, da bo snemanje muzikala pomagalo tudi k razvoju turizma na Visu, na katerem so bili do osamosvojitve Hrvaške prepovedani obiski turistov iz drugih držav, in sicer zato, ker so na otoku stali številni objekti nekdanje jugoslovanske vojske.

A. J.