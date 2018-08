Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vlečenje vzporednic med videzom medvedka Puja in kitajskega predsednika sega v leto 2013, ko je bil ta na obisku pri Baracku Obami, takratnem predsedniku ZDA. Ob tej priložnosti je bila podobnost na nekaterih družbenih omrežjih deležna večje pozornosti od same vsebine njunega srečanja. Obami je pri tem pripadla vloga Pujevega prijatelja Tigra, ki "bi rad, da se njegovo ime piše z dvema črkama g (ggrrrr!)". Foto: Wikipedija / EPA Slogan filma Christopher Robin se glede na situacijo na Kitajskem nekoliko ironično glasi: Prej ali slej te tvoja preteklost dohiti. Foto: IMDb Medvedka Puja si je v 20. letih preteklega stoletja izmislil angleški avtor A. A. Mline. Christopher Robin pa je pravzaprav ime njegovega sina. Foto: Wikipedia Commons Sorodne novice Kitajska z zamejitvijo plač filmskih zvezdnikov tudi nad malikovanje denarja Peking: S filmskega festivala umaknili film Pokliči me po svojem imenu

Na Kitajskem ni prostora za medvedka Puja, ki tam vse bolj postaja simbol upora

Prepoved projekcij novega filma z medvedkom Pujem

9. avgust 2018 ob 20:29

Peking - MMC RTV SLO

Medvedek Pu je na Kitajskem očitno padel v nemilost, za kar je kriva njegova precejšnja podobnost s tamkajšnjim predsednikom Ši Džinpingom, in tako so zdaj oblasti prepovedale projekcije novega filma z medvedkom, ki naj bi v kinodvorane prišel v poletnih mesecih.

Filma, naslovljenega preprosto Christopher Robin, v katerem Ewan McGregor upodablja naslovni lik, ki je zdaj odrasel pripadnik delavskega razreda, tako ne bo mogoče videti na kitajskih tleh. V delno animiranem filmu sledimo zgodbi družinskega očeta Christopherja Robina, čigar življenje se čudežno spremeni, ko je nepričakovano znova združen z živalcami iz svojega otroštva – poleg medvedka Puja so tukaj še tigrček, pujsek in osliček.

Izpad drugega največjega filmskega trga

Za družbo Disney to med drugim pomeni, da je ostala brez projekcij na drugem največjem svetovnem filmskem trgu. Vodja distribucije pri Disneyju Cathleen Taff je po poročanju Associated Pressa potrdila to potezo kitajskih oblasti. Čeprav ob tem niso navedli nobenega uradnega razloga za prepoved filma, za odločitvijo oblastnikov najverjetneje tiči dejstvo, da Pu postaja simbol upora proti vladajoči komunistični partiji na Kitajskem, potem ko je na spletu deležen vse več primerjav s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom.

To je že drugi film iz Disneyjeve tovarne, ki so mu na Kitajskem zapahnili vrata pred nosom. Ista usoda je namreč doletela tudi film Namig v času (ang. A Wrinkle in Time) s Storm Reid, Oprah Winfrey in Reese Witherspoon v glavnih vlogah, ki se posveča vprašanjem magije in religije.

Nedavna blokada HBO-ja na Kitajskem

Sicer pa so kitajske oblasti letošnjega junija blokirale ameriškega televizijskega ponudnika HBO, potem ko se je voditelj John Oliver v svoji oddaji Last Week Tonight obregnil ob Ši Džinpingovo občutljivost glede primerjav s Pujem, ki jih je deležen. Že lani pa se je zgodilo to, da ob iskalnem vnosu "Winnie the Pooh", kakor se Pu imenuje v izvirniku, kitajski spletni iskalniki preprosto niso našli ničesar.

V svetovni politiki tudi tigrček in osliček

Predsednikovo težavno razmerje z medvedkom pa izvira že iz leta 2013, ko so se na spletu začeli pojavljati memi s fotografijo Ši Džinpinga in takratnega predsednika ZDA Baracka Obame, ki so ju vzporejali s Pujem in njegovim prijateljem tigrom. Vendar primerjave se tukaj niso končale. Leto pozneje se je Ši Džinping ob robu pekinškega vrha APEC-a srečal z japonskim premierjem Šinzom Abejem, njuna fotografija pa je prinesla nove meme, na katerih je Abeju pripadla vloga oslička Sivčka.



Najbolj cenzurirana fotografija na Kitajskem

Tudi leto 2015 je prineslo priložnost za vzporejanje kitajskega predsednika in medvedka ter nastanek novega mema. Ob proslavljanju 70. obletnice konca druge svetovne vojne se je namreč predsednik med vojaško parado stoje peljal v limuzini, s čimer je nekatere spomnil na plastično izvedbo Puja, ki se vozi v avtomobilčku. Po poročanju Hollywood Reporterja je glede na podatke družbe za politične analize Global Risk Insights to postala "najbolj cenzurirana fotografija na Kitajskem".

